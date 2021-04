¿Cuáles son los mejores restaurantes de Tenerife? Según la Guía Repsol 2021, la Isla cuenta con tres negocios merecedores de los soles que cada año concede Repsol. El Taller Seve Díaz, Haydeé y Nub pueden presumir de haber logrado este año de uno de los 422 soles que la Guía Repsol ha concedido este 2021. No obstante, estos tres restaurantes no son los únicos que se han hecho con un sol, pues también han sido galardonados El Equilibrista 33, El Risco y Poemas by Hermanos Padrón, todos situados en la provincia de Las Palmas.

La Guía Repsol 2021, que se presentó en San Sebastián, incluye como novedades tres restaurantes que logran el tercer sol, once nuevos con dos soles y 82 que debutan con el primero.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la más galardonada en 2021 con quince restaurantes, seguida de Madrid con doce.

Empatan con ocho Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vaco; son seis los reconocidos en Canarias, cinco en Baleares, cuatro en Murcia, tres en Extremadura y Castilla La Mancha, dos en Aragón, Asturias y La Rioja y cierran con uno Cantabria y Navarra.

En total, la publicación recoge en esta edición 618 restaurantes, de los que 42 lucen tres soles, su máxima distinción; 154 presumen de dos y 422 ostentan uno.