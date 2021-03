Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura pasan al nivel 3 de alerta por covid tras cerrar una semana en la que se han registrado 1.345 contagios de SARS-CoV-2 en la región. Esto supone 67 más que siete días atrás, cuando se contabilizaron en total 1.278, lo que se traduce a su vez en un incremento del 5,2%. Desde el inicio de la pandemia, en el Archipiélago se han detectado 44.843 casos de coronavirus, 218 de ellos notificados ayer por la Consejería de Sanidad.

Desde la pasada medianoche, el grado de restricciones del territorio tinerfeño, grancanario y majorero se ha elevado, tal y como decidió el Ejecutivo autonómico en el último Consejo de Gobierno ante la evolución epidemiológica del virus en Canarias. De este modo, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro siguen en el nivel 1; y Lanzarote y La Graciosa se mantienen en el 2; las otras tres islas han pasado del nivel 2 reforzado en el que se encontraban hasta ayer, a un nivel 3 que, sin embargo, cuenta con algunas novedades con respecto a la última vez.

Entre las medidas que el Gobierno acordó modificar se encuentra la apertura de gimnasios al 33% de su capacidad, manteniendo siempre la distancia de seguridad de dos metros y con el uso obligatorio de mascarilla durante todo el tiempo. Asimismo, en todos los niveles, se permite a los restaurantes ampliar la apertura hasta las 24.00 horas solo para el reparto de comida a domicilio, si bien queda exento de esta opción el servicio de recogida en el local.

Por otro lado, el nivel 3 mantiene el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas; así como se restringe la entrada y salida de personas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, salvo por causa justificada que se produzca por alguno de los motivos contemplados en el artículo 6 del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre.

También se establece el cierre de los interiores de los locales de restauración que tan solo pueden servir en el exterior, donde el aforo no puede superar el 50% y los comensales no pueden ser más de cuatro por mesa. Igualmente tiene que cesar la actividad antes de las 22.00 horas –excepto para el reparto a domicilio–. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, se prohíben aquellas actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, como bailes o karaokes, entre otros.

Además, en el nivel 3 de alerta por covid la permanencia de personas en espacios de uso público y privado, ya sean cerrados o al aire libre, queda limitada a cuatro, salvo convivientes. Y en los lugares de culto, así como en entierros y velatorios, tampoco se puede superar el 33% de la capacidad estipulada de personas que pueden asistir; ni se pueden celebrar eventos multitudinarios sujetos a autorización previa.

A un paso de Semana Santa

El nuevo escenario arranca a tan solo unos días de que comience la Semana Santa, cuando entrarán en vigor medidas extraordinarias en todo el Archipiélago –entre el 26 de marzo y el 9 de abril–. Hasta ayer, cuando Sanidad notificó otras tres muertes a causa del virus, la región contaba con un total de 4.412 personas infectadas de Covid-19. La mayor parte de ellas, concretamente 4.052, reciben el seguimiento médico en sus hogares. No obstante, 360 han requerido ingreso hospitalario: 72 en unidades de cuidados intensivos y 288 en planta. En contraposición, 393.784 ciudadanos han superado la enfermedad en lo que va de crisis sanitaria.

Por islas, Tenerife sumó la pasada jornada 87 casos de coronavirus más, por lo que sus acumulados pasan a ser 18.899 y sus activos 2.315. Se trata del territorio con mayor número de afectados por el SARS-CoV-2, al concentrar el 52,5% de los que hay en toda la comunidad autónoma. En Gran Canaria se registraron ayer 96 diagnósticos positivos más que el sábado, de manera que su cómputo genera se sitúa en 18.463. En la Isla, las personas contagiadas son 1.711, lo que supone el 38,7% de la región.

Lanzarote, por su parte, acumula 4.566 casos desde el inicio de la pandemia, tras registrar siete más en las últimas 24 horas. Allí los activos son 81. En más de 200 le supera Fuerteventura, donde los ciudadanos infectados de Covid-19 son 283, después de que la isla contabilizase 27 cuadros positivos más que elevan su cifra global a 1.946.

La Palma sumó otro contagio que sitúa en 447 el cómputo global de la isla en la que hay 13 personas afectadas por el virus todavía. Por el contrario, ni en El Hierro ni en La Gomera se detectaron nuevos casos de coronavirus, por lo que en el primer territorio los acumulados permanecen en 300 y los activos en cuatro. En la isla gomera, los diagnósticos positivos registrados desde el inicio de la pandemia son 222, si bien son cinco los cuadros que siguen aún en curso.

Según informó Sanidad, la incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 66,22 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 14 está en los 131,02 casos. Hasta ayer, en el Archipiélago se habían realizado un total de 933.110 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.093 se corresponden al sábado.

Desplazamientos interinsulares en Semana Santa

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, regula la limitación de la movilidad interinsular establecida en las medidas específicas y temporales para la contención del Covid-19 para Semana Santa. La resolución, que se publicará previsiblemente hoy en el BOC, determina que todos los pasajeros que viajen entre islas, entre el 26 de marzo y el 9 de abril, deberán presentar una declaración responsable acreditando el motivo del desplazamiento. Para aquellos movimientos que no estén adecuadamente justificados, los viajeros a partir de seis años de edad deberán presentar una prueba de diagnóstico activo (PDIA) negativa realizada en la 72 horas previas a la llegada al lugar de destino. Esta limitación estará vigente desde las 00.00 horas del 26 de marzo hasta las 24.00 horas del 9 de abril y afecta a los desplazamientos interinsulares por vía aérea o marítima, con independencia del nivel de alerta en que se encuentre la isla y del lugar de residencia habitual. La limitación no afecta a los desplazamientos entre las islas de La Graciosa y Lanzarote para los residentes en la primera. Tampoco a los viajes con origen o destino en el extranjero o en el resto del territorio nacional, que se regirán por su normativa específica.