Del activismo vecinal y social de África Fuentes a la visión de la escritora Cecilia Domínguez con parada en las miradas femeninas en primera persona sobre la migración o la discapacidad. Ocho mujeres dialogan el 8 de Marzo sobre ellas mismas y lo que, a veces sin darse ni siquiera cuenta, representan. Lo hacen a través de un vídeo que el Cabildo de Tenerife divulga el Día Internacional de la Mujer.

El vídeo, de una hora, ya está completo en las redes sociales. Es el resultado de un coloquio con ocho participantes. Lo protagonizan África Fuentes, activista vecinal; Iratxe Guerequiz, profesional emprendedora; Patricia Riquelme, árbitra de kárate; Begoña García, astrofísica e investigadora; Natacha Sujanani, médico y gerente del Hospital de La Candelaria; Cecilia Domínguez, escritora; Paula Pimentel, migrante desde la República Dominicana y Paula Soler, mujer con discapacidad.

La consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, insiste en el protagonismo de estos rostros femeninos antes de mostrar un extracto del audiovisual. Franquet enmarca el acto en “un 8M de oportunidades”. Califica este año marcado por la Covid-19 como “el inicio de un cambio en la estructura social con el papel primordial de la igualdad en todos los ámbitos y sentidos”. Aboga asimismo por “un feminismo que abandere esa nueva senda social”. Considera también que “este 8 de marzo es más complicado cumplir una de las premisas d ella jornada: visibilizar a muchas mujeres peo eso brinda oportunidades distintas”

Franquet valora que estas ocho mujeres “representan en realidad a 800.000 y a 8 millones para formar en conjunto la cara femenina de esta sociedad”. Concluye la consejera con una reflexión: “Mis faros y referentes feministas me han enseñado mucho, pero me engañaron cuando me dijeron que los derechos conquistados no tenían retroceso. Pero no es así, se de muestra que lo tienen y cuesta el doble recuperarlos”,

La institución insular ha completado su homenaje a la mujer en su día con la iluminación de color violeta de la fachada del Palacio Insular y la celebración, el próximo día 18, de unas jornadas sobre teletrabajo y conciliación.