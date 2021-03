“En el 8M de 2021 las mujeres sí saldremos a la calle y estaremos protestando y reivindicando”, aseguró ayer la Plataforma Feminista 8M de Tenerife. El colectivose resiste a seguir las recomendaciones impuestas por Sanidad, porque consideran que “no hay más riesgo que el que existe al ir en el travía o hacer la compra en el supermercado”. Inciden en el respeto a las normas sanitarias: “nos dicen que usemos mascarilla y la usaremos, nos dicen que estemos al aire libre y lo estaremos, también mantendremos la distancia de seguridad” . Por ello, les resulta “curioso” que sea “justo en el 8M cuando salgan públicamente diciendo que no se reúnen las condiciones necesarias, cuando durante estos meses todo el mundo ha tenido el derecho ha manifestarse, en algunos casos sin cumplir las medidas”.

Sin embargo, las acciones se han adaptado a la situación sanitaria y reconocen que han hecho un “esfuerzo para hacer concentraciones descentralizadas y no grandes manifestaciones”. Bajo el lema “Feminismos Canarios Sin Fronteras”, llaman a ocupar las calles en La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje y Los Cristianos y proponen otras acciones como llenar los balcones de color violeta, usar prendas del mismo color y poner carteles en los puestos de trabajo.

El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, afirmó ayer que “no es bueno que se realicen concentraciones”. A pesar de que ha admitido que es un “tema delicado” porque la reivindicación feminista es “necesaria”, advierte que estas aglomeraciones suponen un “riesgo grave” para la salud pública. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desaconsejó el jueves la celebración de concentraciones.

En respuesta a estas recomendaciones, la Plataforma ha incidido en que “el verdadero riesgo está en las colas del hambre o en mantener a las personas migrantes encerradas con unas condiciones infrahumanas” y han añadido que “más le vale al Gobierno solucionar esos problemas antes que estar tan preocupados por el 8M”.

En el manifiesto de este año se ha añadido una mención especial a las mujeres migrantes y a las trans, porque defienden que seguirán “luchando por aquellos que tienen menos derechos”, a pesar de “todos los intentos” por hacerlas “retroceder”. De ahí la elección del lema, en referencia a las “fronteras físicas y simbólicas”.

Reivindican la aprobación de la Ley Trans y LGTBI, ya que desean un “feminismo inclusivo” y consideran que el movimiento no puede “dar la espalda a la realidad d elas personas trans ni contribuir a empeorar la calidad de vida de las infancias”. Por ello, se ha elaborado un Manifiesto Feminista por los Derechos de las Personas Trans que, según informan, han firmado más de 10.000 personas y más de 50 colectivos.

La representante de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, Agua, añadió que “Canarias es fruto de las constantes migraciones” y que hay que luchar para que “ninguna mujer tenga que migrar por políticas coloniales, neoliberales y racistas” y para que “nadie muera en el mar”.

“El racismo que está teniendo lugar no es social, es Institucional” aseveró la Plataforma Feminista 8M, e insistieron en que la Ley de Extranjería tiene que “desaparecer”. “Si vivimos en un país democrático que defiende los Derechos Humanos no podemos tener leyes que los dejen fuera”, añaden haciendo referencia tanto al deseo de abolir la ley de extranjería como el de aprobar las leyes trans y LGTBI. “Los derechos tienen que ser para todos por igual, si no, no son derechos son privilegios”.

La situación provocada por el Covid-19 ha ayudado a agravar las desigualdades, “sobre todo la situación de las trabajadoras internas del hogar y las Kelys”, según afirma el colectivo, y por ello es “más importante que nunca que las mujeres no se queden en casa”. Además, instan a mujeres y hombres a visibilizar durante todo el día las reivindicaciones para que “la ultraderecha no se salga con la suya” porque “desde el año pasado han intentado criminalizar el 8M”. “No somos responsables de la pandemia, ni de las actuaciones ineficaces de la administración”. Aunque son conscientes de que mucha gente tendrá miedo de salir a la calle incitan a la reflexión : “¿Qué nos da más miedo?”

Además de las acciones previstas para el lunes en la isla de Tenerife, se realizarán, en la misma fecha, acciones en Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Mañana habrá un encuentro virtual a las 19:00, a través de Jitsi Meet, en el que se recomienda llevar una camisa violeta y un cartel reivindicativo. La Plataforma Feminismo 8M también estará apoyando hoy la marcha por el libre tránsito de los migrantes.

Con todas las acciones la Plataforma intenta lograr el objetivo que se plantearon en 2018 con el lema “Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar”. Porque lo que pretenden es “un cambio de modelo económico, socila y polítco que ponga la vida en el medio”, y abogan por los derechos “no solo de la mujer, sino de todas las personas, para conseguir una sociedad en equidad”. La intención es “construir otro mundo, porque otro mundo sí es posible”.