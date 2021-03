Comienza el turno de vacunación de los docentes. Las islas no capitalinas han sido las primeras en dar el paso, dado que siempre han estado un poco más avanzadas en el calendario vacunal. Fue La Palma la primera en empezar a inocular la vacuna al colectivo de personal docente y no docente de Educación Especial e Infantil en su Hospital General. La vacunación se realizó en turno de tarde para no alterar el normal funcionamiento de los centros escolares.

La vacunación arrancará hoy en las islas de El Hierro, La Gomera, y Lanzarote. En esta última tendrá lugar en el Centro de Salud de Valterra, en Arrecife, también en turno de tarde. La previsión es que durante el fin de semana se vacune a un centenar de trabajadoras y trabajadores de los centros docentes de la isla, de las enseñanzas indicadas. El personal docente y no docente de Tenerife y Gran Canaria será vacunado a partir de la próxima semana. En el caso de las islas capitalinas, ya se han completado el grupo 1 (usuarios y trabajadores de residencias) y en el grupo 2 (sanitarios) se está terminando de administrar las segundas dosis. En estos dos grupos las coberturas vacunales superan el 90%, siendo del 97,60% en el grupo 1 y del 96,41% en el grupo 2. Además, se ha iniciado la vacunación de la primera dosis de casi todos los colectivos incluidos en el grupo 3, que engloba a otras profesiones sanitarias y sociosanitarias, y los que quedan pendientes se iniciarán en los próximos días. En estas islas, los Colegios Oficiales de Enfermería de ambas provincias están siendo puntos de vacunación para profesionales sanitarios como logopedas, podólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y terapeutas ocupacionales. El 81,61% de este colectivo ya se ha vacunado de la primera dosis.

Sanidad estima que a lo largo de la semana que viene se pueda terminar con la vacunación del grupo 4 (los grandes dependientes a domicilio) y, paralelamente, esta semana también se ha iniciado la vacunación de los grupos 5A (personas de más de 80 años) y 6 (esenciales). Para el grupo 4 se ha logrado el 58,09% de la cobertura vacunal con la primera dosis; en el grupo 5 el 13,53%, y grupo 6 el 3,41%.

Ya se ha logrado la inmunización de 55.729 personas en Canarias al haber recibido ya las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 4,13% de la población diana. El Archipiélago cuenta con 56.713 dosis a las que se sumarán las que llegarán la próxima semana.