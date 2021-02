Los consejeros delegados de Hospiten y el Hospital Perpetuo Socorro, Juan José Hernández y Jorge Petit, respectivamente, han demandado este miércoles a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que actualice los conciertos sanitarios con criterios de "calidad y seguridad".

En un encuentro con medios de comunicación organizado por la Fundación IDIS, han reconocido que algunos se han puesto al día, caso de los de resonancias magnéticas, hemodiálisis, media estancia o lista de espera, pero piden a la administración autonómica que acelere el proceso.

"Algo se ha avanzado pero no demasiado rápido", ha comentado Hernández, que niega que muchos conciertos provengan de la época franquista, al menos en su empresa.

"Somos los primeros interesados en que se actualicen porque lo otro va en nuestra contra, cuando hay un concierto viejo, te han cambiado todos los parámetros y los precios y la actualización es fundamental", ha señalado.

En parecidos términos se ha expresado Petit, que defiende concursos "con luz y taquígrafos y la mayor transparencia posible".

Los conciertos sanitarios han crecido un 0,6% entre 2008 y 2018 en las Islas y para este año, según los presupuestos de la comunidad autónoma, el gasto previsto supera los 224,2 millones, de los que los hospitales privados captan 144,1 millones, el 64,3%.

Casi 10.000 empleos en las Islas

La sanidad privada en el archipiélago cuenta con unos 7.000 empleos directos y casi 3.000 indirectos y dispone de 24 hospitales y 2.587 camas, el 34% del total de Canarias.

Además, desde 2015 y hasta 2019 --último dato conocido--, los asegurados crecen un 7,3% hasta los 417.993, y las primas un 8,4% hasta sumar 307 millones, mientras que la distribución de gastos --a fecha de 2018--, y de un total de 939 millones de euros, procede en un 30,3% de los seguros privados y el resto, de pago directo de los clientes.

En ese 2018, el gasto sanitario privado alcanzó el 28,3% en Canarias, a razón de 454 euros per cápita --dato de 2019--.

Hernández ha advertido del "gran reto" al que se enfrenta la sociedad en los próximos años porque el gasto sanitario se va a incrementar debido a los efectos de la pandemia --cree que en 2021 el gasto público en Canarias se va a disparar a 3.500 millones--, el incremento de los precios en la tecnología y los fármacos y la mayor detección de patologías.

En esa línea, ha instado a aumentar la financiación de la sanidad pública: "No queremos vivir de una sanidad pública mala, no es el objetivo, nunca vamos a poder atender a toda la población, no tenemos esa capacidad ni los medios".

Petit ha apelado a eliminar lo "ideológico y político" del debate sobre la sanidad privada y centrarse "en la gestión" y ver "si interesa" que lo privado complemente y ayude a lo público porque "el resultado es bastante importante", con más de un 30% de las operaciones en hospitales concertados.

Rentabilidad "muy justa"

"La concertada, si no existiera, habría que inventarla", ha ironizado, si bien ha señalado que la rentabilidad económica de este subsector es "muy pequeña" y algo asimétrica, dependiendo del tipo de servicios. "Si llegamos al 3% me doy con un canto en los dientes", ha indicado.

En ese sentido, ha insistido en que "es un sector bonito y muy interesante" pero afectado por inversiones "altísimas" y alta cantidad de mano de obra, a lo que se suma ahora que, "pese a estar en alza", las compañías de seguros cada vez venden pólizas a menor precio para ganar cuota de mercado y "presionan" con precios bajos, lo que deja una rentabilidad "muy justa".

Según Petit, hacer un hospital "es muy difícil", y no tanto por la inversión, que puede alcanzar los 40 millones de euros sino porque "cada año" gasta esa cantidad en personal, equipamiento o suministros.

El presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ha criticado que la colaboración público-privada esté "muy ideologizada" en el campo sanitario "y si en algún sitio tiene menos sentido es en Canarias", la región española donde más se vive del turismo y que necesita la "máxima calidad y seguridad" en el servicio sanitario.

Por ello, ha reclamado a las autoridades políticas canarias que hagan una "fuerte apuesta" por intentar incentivar y colaborar con el sistema sanitario privado "de forma fluida y sin ambages" para que, cuando pase la pandemia, se tenga "el mejor sistema sanitario posible".

Además, ha criticado la "falsa creencia" de que al sector privado le "interesa que lo público le vaya mal" ya que no son una alternativa ni una "sanidad pública dos". "Hay que quitar demagogia y meter pragmatismo", ha indicado.