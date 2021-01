¿Quién no ha pensado que su casa, por muy limpia que esté, necesita algo que le haga oler mejor? ¿Tienes un ambientador, pero no te gusta y quieres cambiarlo? Mercadona es tu mejor aliado en estos casos, puesto que la cadena de supermercados con origen valenciano no deja de lanzar productos para todos los gustos, y el último en llegar a las tiendas ha arrasado como nunca antes: un ambientador con olor a caramelo.

Este complemento perfecto para tu hogar cuesta tan solo 1.80 euros, y es uno de los productos estrella en la cuenta de Instagram conocida como Mercadona Novedades; en una época en la que nuestra casa huele a colonia, a pino o a limón, este ambientador es muy diferente y nos deja una fragancia que enamorará a tus invitados. ¡Todos querrán saber dónde lo has comprado sin lugar a dudas!