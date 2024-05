Los fisioterapeutas exigen «claridad» en la aplicación de la receta deportiva

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) pide a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico que aclare el papel que desempeñarán los profesionales del gremio en la prescripción de la receta deportiva. «Estamos preocupados porque aún no tenemos la garantía de que se vaya a contar con nosotros en la implementación. Solo tenemos constancia de que están presentes algunos fisioterapeutas en los grupos de trabajo de elaboración de la guía de prescripción, pero la Administración nos ha prometido que será sometida a consulta con los colegios implicados», manifiesta Santiago Sánchez, presidente de la citada agrupación colegial.

Ahora bien, el colectivo no solo pretende desempeñar un papel activo en la confección de esta guía, también necesita tener la certeza de que la atención a los pacientes con patologías solo correrá a cargo de los profesionales sanitarios. «Parece que hay predisposición al diálogo y que van a escuchar nuestras alegaciones, pero nos inquieta que a día de hoy no haya una decisión firme. Para nosotros, lo importante es que los pacientes sean atendidos por sanitarios», defiende Sánchez.

El conflicto ya suma meses de recorrido. Y es que, a finales de enero, cuando Sanidad firmó un acuerdo con la Consejería de Educación para impulsar esta iniciativa, quedaron muchos interrogantes por resolver. Una semana después, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, aclaró, durante la presentación de los datos de las listas de espera, que a través de este proyecto, los médicos de Atención Primaria podrán prescribir ejercicio físico a los pacientes con obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes, si bien la rehabilitación musculoesquelética seguirá siendo competencia de los fisioterapeutas.

Más funciones

«Ya en la pandemia demostramos que nuestras funciones son más amplias y que no solo se limitan a este campo. A esto se suma que el seguimiento del tratamiento puede quedar en manos de un profesional del deporte», apostilla Sánchez.

Con el fin de exponer la problemática, el COFC celebró una reunión con la titular de la sanidad canaria el 12 de febrero. El encuentro permitió alcanzar un acuerdo de mínimos, pero no terminó de convencer a la agrupación. Más tarde, el 21 de marzo, el presidente de la institución compareció en la comisión de Sanidad en el Parlamento de Canarias, donde trasladó a la consejera sus argumentos. «Lo que nos empuja a movilizarnos como lo estamos haciendo es la seguridad de los pacientes. No es serio que se banalicen determinados tratamientos, ya que el ejercicio tiene sus riesgos. Es una actividad que debe ser pautada y programada por profesionales sanitarios, y no por profesionales del deporte», manifestó entonces Sánchez, que además citó como ejemplo el modelo europeo de receta deportiva.

«En Europa, los sanitarios hacen una entrevista motivacional a los pacientes y estos manifiestan sus preferencias. El facultativo les explica lo que deben hacer, y una de las opciones que les ofrecen es acudir a un centro deportivo. Sin embargo, es el médico el que maneja la información clínica en todo momento, pero aquí parece que lo que se pretende es traspasar los datos a los profesionales del deporte», comenta el responsable del COFC.

Todo esto, llevó a la organización colegial y al sindicato de Enfermería Satse a organizar concentraciones en los hospitales y centros de salud del Archipiélago la pasada semana. «No descartamos hacer otras movilizaciones para que la población comprenda nuestro punto de vista», anota el profesional.

Otra de las reivindicaciones que se puso sobre la mesa esa misma jornada fue la necesidad de aumentar la plantilla de efectivos. Y es que en las Islas hay un total de 396 fisioterapeutas, de los cuales 306 ejercen sus funciones en hospitales y 90 en los centros de Atención Primaria. «En el Servicio Canario de la Salud –SCS– la ratio está casi seis veces por debajo de la recomendada –, ya que lo ideal es contar con un fisioterapeuta por cada 1.200 habitantes, y no con uno por cada 5.600 como es nuestro caso», detalla Santiago Sánchez.

El 9 de mayo, el COFC celebrará la Jornada Precongreso sobre Afrontamiento Activo de la Cronicidad, una actividad que pretende actuar como un espacio de diálogo, reflexionar sobre el impacto de las patologías crónicas en la comunidad autónoma y colocar a los pacientes en el centro de la atención. En la cita, también cobrará protagonismo la receta deportiva.

«Vamos a contar con una referente del modelo sueco de receta deportiva, que es de donde ha partido la idea que se ha extendido ya por nueve países de Europa. En el encuentro nos explicará lo que se está haciendo en Suecia, las medidas que se están ejecutando en el resto de Europa y las acciones que debería copiar España», adelantó el presidente del COFC.

Expertos en la materia «Cuando hablamos de ejercicio físico con fines terapéuticos, los fisioterapeutas somos las figuras sanitarias expertas en el uso de esta herramienta», defiende Santiago Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC). «Lo que nos preocupa es que no se está valorando el potencial de nuestros compañeros y que se sigue perpetuando una visión arcaica de la fisioterapia», agrega. En noviembre, el COFC asumirá el reto de celebrar el IV Congreso Internacional de la agrupación colegial, una cita que acogerá el Palacio de Congresos de Canarias, los días 14, 15 y 16 de noviembre. En este encuentro, también se prestará especial atención a la cronicidad. | Y. M.

