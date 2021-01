El primer premio del Sorteo del Niño, dotado con 200.000 euros al décimo, se ha vendido en parte en la Administración de Loterías Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, en el número 42 de la calle Emilio Calzadilla, y también en la localidad grancanaria de Gáldar. Loterías y Apuestas del Estado aún no ha hecho pública la cantidad de décimos del 19570 que se han vendido en las Islas.

Reacciones a la fortuna

La propietaria de la Administración de Loterías Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, María del Carmen Gil Clavijo, no tenía previsto abrir su negocio hasta que recibió una llamada que la hizo saltar de alegría. “La hija de un vendedor me llamó, cuando estaba viendo los Reyes, y me dijo que habíamos dado el Gordo. Empecé a brincar en casa. Estaba que no me lo creía”, recuerda.

La administración de María del Carmen Gil viene de una tradición familiar de tres generaciones: fue de su abuela, luego de su madre y, desde 1997, la gestiona ella directamente. Es la primera vez que dan un primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño y “la alegría es inmensa”, aunque sólo haya sido un décimo vendido a través de terminal. Esos 200.000 euros que algún afortunado compró en la calle Emilio Calzadilla son una bendición para “La Número Ocho”.

Susana, trabajadora de la administración Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, añadió que “en estos tiempos dar cualquier premio es el no va más. Estamos muy contentos y emocionados. Ayer dije que quería sentir esta sensación y hoy se ha hecho realidad”.