Dos años después de su encuentro con Arrokoth, la veterana misión New Horizons de la NASA, está en disposición de estudiar entre otros 15 y 20 nuevos KBO (objetos del cinturón de Kuiper) en su camino. New Horizons está en buen estado y continúa enviando datos del sobrevuelo de Arrokoth a fines de 2018 y principios de 2019, incluso a medida que avanza más profundamente en el Cinturón de Kuiper y más lejos de la Tierra y el Sol. Para la próxima primavera, New Horizons estará 50 veces más lejos del Sol que la Tierra, y será la quinta nave espacial en funcionamiento en alcanzar esa distancia. Alan Stern, investigador de la misión, ha dicho que se actualizará el sistema de la nave espacial y el software de New Horizons para mejorar las capacidades científicas de la misión. |