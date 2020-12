Este 22 de diciembre todos los españoles estarán pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad. Una de las estampas que cada año dejan los días previos son las colas que se generan en las administraciones más populares que en alguna ocasión ha dado el Gordo. Una cita marcada por la pandemia de la Covid-19 y que se celebrará sin la presencia habitual de público por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña, que repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.

La platea del Teatro Real en Madrid estará huérfana a habituales de esta cita como la octogenaria Manoli Sevilla, el 'obispo' Juan, procedente de León, el televisivo 'Mocito Feliz' o Fernando Vázquez, un niño de San Ildefonso de 78 años que en 1954 cantó el Gordo y desde entonces no se perdía un sorteo. Sí volverán a las tablas del teatro los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid. "Este año estamos trabajando con más ilusión si cabe para que el sorteo cuente con la participación de los niños y niñas de la Residencia, poniendo muchísimo cariño y dedicación que se siente compartida por todos los agentes implicados", explicaba en una reciente entrevista con Europa Press, la directora de la institución, Charo Rodríguez.

Cada canario gastó este año una media de 41,07 euros en comprar décimos y se sitúan entre los que menos dinero destinarán. Mientras, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en el conjunto de España, el gasto será de 65,66 euros por persona, un total de 2,82 euros menos que en 2019. Esta cantidad es estimativa, ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo. El año anterior, la consignación por habitante previa fue de 68,48 euros de media. En general, Canarias ha aportado unos 88,4 millones, solo por delante de otras regiones como Melilla, Ceuta, Baleares, Cantabria y Extremadura.

Canarias, a la espera de una alegría en un año aciago

Aunque las Islas han corroborado el sobrenombre dado por la mitología griega, 'Islas Afortunadas', con numerosos premios, que no acompaña si se compara con los premios que reparte la fortuna en las Islas con la Lotería Nacional , la Bonoloto , la Primitiva , el Euromillones o el Cupón de la ONCE , entre otros.

A largo de los más de dos siglos de historia que acumula este Sorteo Extraordinario de Navidad , hasta en seis ocasiones ha tocado el anhelado ' Gordo de la Lotería de Navidad ', según datos del Organismo Nacional de Loterías (ONLAE).

Telde, Granadilla de Abona y San Bartolomé, con tres, son los lugares más agraciados, seguido por Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Arrecife, Los Realejos, Santa Cruz de La Palma, Puerto de la Cruz, Garachico, Arucas, Teror, Gáldar, Santa María de Guía, Firgas, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Yaiza, Antigua y Pájara.

La primera vez que Canarias fue agraciada con la suerte del mayor premio de la Lotería de Navidad fue en el año 1978, cuando cayó el 15640 , en una administración de Telde, en Gran Canaria.

Cuatro años después, en 1982, fue Las Palmas de Gran Canaria, cuando una administración cercana al parque Santa Catalina repartió la fortuna del 21515 . Repartió unos 2.000 millones de las antiguas pesetas, 12 millones de euros.

Con el inicio del siglo actual, en 2001 tocó en Santa Cruz de La Palma y en 2010 en el municipio tinerfeño de Garachico. En 2007 se dijo que había tocado en Puerto de la Cruz, aumque no se vendió ningún número y se devolvió completo, por lo que la administración tuvo que salir a la palestra para explicar que sí que había ofertado el boleto agraciado, pero que nadie se lo había llevado a casa.

La fortuna volvió en 2012. El 76058 estuvo muy repartido y viajó a Telde, en Gran Canaria, a Puerto del Rosario en Fuerteventura y a Arrecife en Lanzarote. Y en la provincia vecina, a Los Realejos, Santa Cruz y Puerto de la Cruz en Tenerife.

En 2014 se vendió el 13.437 , Premio Gordo de la Lotería de Navidad , en el Centro Comercial Deiland-Chimida en Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé y dejó un total de cuatro millones de euros .

La misma administración repitió en 2017, con el 71.198, que fue premiado con 400.000 euros por un décimo emitido por máquina. "Me llamaron por teléfono para decirme que habíamos dado el Gordo y estaba tan nerviosa que no localizaba ninguna emisora para comprobarlo hasta que me llamó el delegado de Lotería y me lo confirmó", afirmó la lotera.

La última ocasión fue hace dos años, en 2018, el Gordo, con el 03347 , cayó en diez municipios de Gran Canaria. En la provincia de Las Palmas cayó en en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Teror, Gáldar, Firgas, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Santa María de Guía, San Bartolomé, Yaiza, Antigua y Pájara. En total Canarias recibió 36,12 millones del sorteo .

¿Será este 2020 la novena ocasión que la fortuna premie con el Gordo de la Lotería de Navidad a Canarias?