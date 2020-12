Las calles de Santa Cruz, oxígeno para la hostelería

Santa Cruz ha convertido sus calles en el balón de oxígeno para numerosos establecimientos del sector de la restauración, tras las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno canario para frenar el crecimiento constante de contagios por coronavirus Covid 19 en la Isla. El procedimiento de autorizaciones express puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital para la instalación de mesas y sillas en la vía pública está permitiendo a bares, restaurantes y cafeterías de todos los distritos poder ocupar aceras, aparcamientos y hasta plazas. En algunos casos, incluso, se están buscando soluciones urgentes aunque los clientes tengan que cruzar la calle para poder ocupar una mesa y en otros, se tendrá que proceder al cierre de algunas vías al tráfico.

“Esta medida al menos nos está permitiendo respirar algo. El Ayuntamiento ha reaccionado rápido y se lo agradecemos, porque con las medidas del Ejecutivo esto hubiese sido la ruina. Ahora esperamos que esto nos permita escapar, aunque también necesitamos ayudas”, comenta Julio Meijón, de Meijón Cafetería.

El pasado miércoles, el Gobierno de Canarias anunció nuevas restricciones para Tenerife durante 15 días. Entre estas, además de establecer el cierre de la Isla, la reducción del aforo en centros comerciales y el toque de queda a las 22:00 horas (salvo en Nochebuena y Nochevieja, que se amplía hasta las 00:30 y la 1:00), se encontraban medidas dirigidas al sector de la restauración: la prohibición de la actividad interior en los bares, restaurantes y cafeterías, y la limitación del aforo al 50% de las terrazas, en las que, además, solo se podrían sentar en la misma mesa personas convivientes. Finalmente, esta última condición se modificó, permitiendo que se pudieran sentar en una misma mesa no convivientes, pero con un máximo de 4 personas.

Para numerosos locales de la hostelería, estas medidas, que se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el viernes y entraron en vigor el sábado, supondrían el cierre de los mismos, al no contar con terrazas.

El jueves, el Consistorio chicharrero, a través de su alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció que se habían dispuesto las medidas necesarias para otorgar autorizaciones express para la instalación de mesas y sillas en la calle a aquellos establecimientos de hostelería que solo dispongan de espacio en su interior, como muchos restaurantes del municipio, y también a aquellos que solicitasen ampliar la terraza con la que ya cuentan, al verse suspendida la actividad en los salones, “siempre que no suponga dicho permiso una afección a la seguridad de vehículos y peatones”.

El regidor explicó que se utilizarían espacios de aparcamientos si fuese necesario y defendió la necesidad de la iniciativa para “tratar de evitar que muchos negocios tengan que cerrar sus puertas en la peor época del año”. El viernes ya se podía tramitar en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es) la solicitud correspondiente. Hasta el momento, ya son más de 150 las peticiones que se están tramitando, de las que 67 están relacionadas con la eliminación de estacionamientos y afecciones al tráfico de la ciudad. Desde el Consistorio se está intentando actuar con la mayor celeridad posible.

Ayer domingo, ya se habían colocado señales de prohibido aparcar, hasta el próximo 2 de enero, en numerosas calles de Santa Cruz, a lo largo de sus cinco distritos. Por ejemplo, se han eliminado estacionamientos en la avenida San Sebastián, calle Castellón de la Plana, calle de La Monja, Carretera Geneto con Carretera de El Sobradillo, Santa María del Mar, avenida de Los Majuelos y Añaza. En algunos casos se tendrán que instalar tarimas y barreras de hormigón para garantizar la seguridad de los clientes, de lo que se hará cargo el Ayuntamiento. En otras zonas, las terrazas han ampliado el espacio que ocupaban en las aceras, como en Valentín Sanz o la Prolongación de Ramón y Cajal, y también hay restaurantes que han sacado las mesas a la calle por tratarse de zona peatonal, como el establecimiento de comida china que se encuentra en la avenida de Anaga. Y en otros casos, se han ocupado plazas, como la del Edificio Sindical, donde los clientes tienen que cruzar la calle para ocupar una mesa.

Comprobación policial

La Policía Local comprobaba ayer los permisos otorgados y la grúa se llevaba aquellos coches que no respetaban las nuevas señales de prohibido aparcar. Los agentes también levantaron alguna que otra acta de infracción por la ampliación sin autorización de alguna terraza, como ocurrió con un local de la avenida de Anaga.

Los establecimientos que ya cuentan con el permiso para ocupar la vía pública aplauden la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento, aunque no se muestran demasiado optimistas ante la nueva situación generada tras las restricciones establecidas durante 15 días por el Gobierno. “Las medidas del Ejecutivo son muy duras con el sector de la hostelería y también muy injustas, cuando hemos cumplido a rajatabla todos los protocolos establecidos. Afortunadamente, el Consistorio nos está ayudando, pero algunos establecimientos no tienen la posibilidad ni siquiera de ocupar aceras o plazas de aparcamiento”, indica Laura López, trabajadora del Rincón del Pan.

Lo mismo opina el propietario de la cafetería Meijón, Julio Meijón, quien muestra su agradecimiento a la Corporación local por la “rapidez con la que ha actuado”. “Pero no sabemos si esto será suficiente. Nuestros clientes, en nuestro caso, no están acostumbrados a comer en la calle. Las medidas del Gobierno canario han sido un desastre para nosotros”, añade el dueño de este local ubicado en la avenida San Sebastián.

Ali Nassereddine, propietario del restaurante libanés Baalbek, situado en Méndez Núñez, también ha solicitado una licencia express al Consistorio, aunque todavía no ha llegado la respuesta. “De momento estoy con la entrega de comida en la puerta de mi local, pero estoy arruinado. No puedo seguir así. Contar con una terraza me aliviaría un poco. Sé que tendría que montar una tarima y ocupar varias plazas de aparcamiento, pero confío en que en los próximos días tenga el permiso del Ayuntamiento”, comenta.

Pero no todos los establecimientos se pueden acoger a las autorizaciones express del Consistorio, porque no cuentan con espacio en la calle para la instalación de terrazas. En muchos de estos casos, sus propietarios han optado por clausurar la actividad porque no les es rentable continuar con la misma solo manteniendo la opción de la entrega a domicilio. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el histórico Bar Imperial, que lleva abierto en la Rambla desde los años 60.

Solo en el centro del municipio chicharrero, y según informa la Asociación de Empresarios Zona Centro, ya han cerrado de manera temporal más de una veintena de bares, restaurantes y cafeterías, “cierre que podría ser definitivo si no se aprueba por parte del Gobierno canario de forma urgente un plan de rescate”.

“Tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo, Zona Centro se encuentra en una situación límite, tal y como ocurre en todo Santa Cruz y en toda la Isla. Evidentemente, estamos muy agradecidos tanto por la rectificación de los convivientes, por parte de la Comunidad Autónoma, como por la iniciativa del Ayuntamiento de la capital, que busca fórmulas eficaces para intentar mantener a flote los pocos negocios que pueden mantenerse con 10 sillas en la calle, pero lo cierto es que otros muchos han tenido que cerrar hasta nueva orden, con la incertidumbre de saber si podrían volver a abrir”, indicó Ruth Dorta, gerente de la asociación.

Un rescate económico

Esta insiste en que “es totalmente imprescindible que se proceda por parte del Ejecutivo al rescate económico del sector de la restauración, y también del sector del comercio, y que este se haga realidad en los próximos días”. “No olvidemos que los empresarios que han ido al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) siguen acumulando gastos impositivos, seguros sociales, alquiler, agua, luz y un largo etcétera con ingresos cero”, dice. Asimismo, la Asociación Zona Centro aprovecha para hacer un llamamiento a todos los chicharreros para que “cumplamos rigurosamente la normativa”. “El descenso de casos es una necesidad por la salud de todos y cada uno de nosotros, y porque si no ponemos remedio, no tendremos un lugar de trabajo al que volver”, agrega.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Avenida Marítima, Eduardo Morales, señala que este “está siendo el peor fin de semana de lo que llevamos de año”. “No tiene ningún sentido que en terrazas grandes donde hay más de dos metros de distancia entre los clientes se tenga que aplicar el 50% del aforo. Ahora tenemos clientes separados hasta en seis metros. Muchos locales están cerrando y los que no lo han hecho han enviado al 70% de la plantilla al ERTE. Entre la limitación del aforo y el horario, estamos abriendo perdiendo muchísimo dinero”, declara.

Señales para guardar la distancia

El área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dirige la concejala Evelyn Alonso, ha empezado a colocar en las principales calles comerciales del municipio chicharrero señalización luminosa para evitar aglomeraciones en las mismas. En la calle Castillo, en el centro de la ciudad, ya se pueden ver, colocadas en las luces de Navidad, señales que indican a los ciudadanos que caminen por un lado u otro de la calle. “El objetivo es ordenar el tránsito peatonal y evitar cruces o concentraciones en determinados puntos”, ha explicado la edil. Por otra parte, y en relación a los aparcamientos en los centros comerciales, estos aclaran que los parkings están disponibles para los clientes al 100%, salvo que sea necesario reducir su aforo al 50% para evitar que se supere el 33% de clientes por planta.