El Festival Sostenible Arona SOS Atlántico acoge hoy, a partir de las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Los Cristianos, de un diálogo en vivo del biólogo y consejero regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN], Antonio Machado, y el periodista José Antonio Pardellas, en torno al Sentido de la vida, la gente, la ecología y más cosas...

Esta actividad se emitirá, en directo por internet (streaming) en las páginas de facebook Arona SOS Atlántico y Cultura Arona. Las invitaciones para asistir, de forma presencial, con aforo limitado, deben adquirirse a través de la web www.arona.org/auditorio.

La información como evolución

Machado Carrillo, que es, a su vez, miembro numerario de la World Academy of Arts and Science de EEUU, acaba de publicar un sugerente libro, Catorce días. Reflexiones sobre la vida, la mente y más cosas, que escribió en dos semanas en Laos, en el sudeste asiático, “un encuentro consigo mismo, que es una mezcla de cuaderno de viaje, ensayo filosófico, libro de divulgación y legado intelectual difícil de etiquetar, pero que no deja indiferente al lector”.

“Explica y razona el sentido de la vida y de la mente como fenómenos cósmicos; aborda la importancia que la información tiene en la evolución del universo y en la de los seres vivos”, recoge la reseña oficial de la publicación. Por esa razón, cobra máximo interés y oportunidad la presencia de Machado Carrillo en la programación 2020 de Arona SOS Atlántico, aportando su visión personal y lúcida sobre el cambio climático, la sostenibilidad, el calentamiento del planeta, la huella humana en las alteraciones medioambientales y, en esencia, el sentido de la vida.