“En el transporte público ha habido una situación de índice cero de contagios por coronavirus, lo que nos indica que en nuestro entorno no ha habido ni transmisión directa ni posibilidad de vías de transmisión indirecta que propicien cualquier contagio. Por eso la conclusión es clara, viajar en transporte público es seguro”. Así lo indica José Gilberto Moreno, experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Covid-19 y director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en base a los resultados de un estudio en el que ha evaluado la seguridad, desde el punto de vista epidemiológico, de los pasajeros en guaguas, taxis o transporte discrecional.

Además de participar en el desarrollo de los protocolos de dispositivos sanitarios, fundamentalmente –alojamiento, muestras diagnósticas y rastreadores–, José Gilberto Moreno ha profundizado en el nivel de riesgo del transporte, debido a la percepción por parte de la población de este entorno como foco de transmisión del coronavirus. Los resultados sitúan al transporte público como uno de los “ejemplos” de como hay que gestionar la crisis sanitaria para reducir al máximo el riesgo de contagios.

“Es curioso, porque en algún momento se ha demonizado el transporte público, por esas primeras manifestaciones que advertían sobre el peligro de las aglomeraciones, o de los lugares cerrados. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo se ha demostrado que cumple un escrupuloso plan de limpieza y desinfección, cumple con la obligación de ir con la mascarilla, con evitar el ambiente con aerosoles porque las corrientes de aire están perfectamente identificadas y no hay interacción social entre los pasajeros, no hay gritos, no hay voces y, en ese sentido, no hay situaciones de riesgo”, señala el sanitario. “Y además, los datos hablan por si solos: no ha habido ni un sólo brote de transmisión en transporte público, ni aquí, ni en grandes ciudades como París, Madrid o Nueva York”.

El experto destacó, como otro de los factores que han propiciado un “riesgo cero” de contagios, el rigor en los protocolos de la Covid-19 de las compañías de transporte en Canarias. “Tenemos la suerte de contar con empresas muy profesionales, con unos servicios de prevención muy rigurosos, donde se analiza, incluso, la posibilidad de permanencia del virus en el equipamiento de las guaguas y del transporte, en general, con análisis de barandillas, asientos... con el fin de detectar si en algún momento ha habido algunas persona contagiando para que hubiera transmisión indirecta, y no ha ocurrido”, apunta el experto.

Respecto al temor expresado por madres y padres sobre las “guaguas masificadas” a la salida de los institutos y en horas punta, Moreno asegura que la clave para que no se produzca una transmisión de la infección está en el cumplimiento de los citados protocolos de actuación frente a la Covid-19 adoptados por el transporte público. “En todo lugar donde se establezcan medidas de protección y de prevención, la vía de transmisión es prácticamente de riesgo cero”, subrayó.

Aunque reconoce que en el ámbito de la sanidad “no existe el riesgo cero”, asegura que se ha logrado minimizar al máximo y la prueba está en que no se ha detectado un solo caso de coronavirus asociado al transporte. Además del uso obligatorio de las mascarillas, evitar la confrontación de respiraciones, sistema de ventilación que impide la permanencia de aerosoles y gotículas..., destaca la duración del viaje, ya que no existe un tiempo de permanencia en ninguna ruta superior a dos horas.

Cumplimiento

“El riesgo está en cuanto se incumple con todo eso. Y lo vemos en otros entornos, cuando se quitan la mascarilla, cuando hay conversaciones compartiendo un café, cuando están en un sitio sin ventilación.... En este caso, el transporte público ha dado un ejemplo porque cumple con esas medidas y los pasajeros, también, por lo que no tiene que haber absolutamente ningún riesgo en el tránsito de cualquier viajero, ya sea escolar o de adultos”.

José Gilberto Moreno recuerda que para que se produzca una transmisión directa del virus tiene que haber un contacto estrecho. “Un pasajero contagiado tendría que compartir más de 15 minutos sin mascarilla ni distancia de seguridad con otra persona para contagiarla, y hay varias cosas que anulan esta posibilidad hoy por hoy en el transporte público”.

En este sentido apunta, en primer lugar, el uso de la mascarilla, obligatoria en todo momento dentro del vehículo. “Solo eso ya anula de manera importante la posible vía de transmisión. Si, encima, añadimos el uso de hidrogel, que se anulan los asientos frontales para que no hayan respiraciones directas, a pesar de que haya mascarilla, que entre los pasajeros no hay conversación posible y, además, sin mascarilla, y que se detecta cualquier tipo de sintomatología grave con quien quiera subir a un vehículo, estamos hablando de una situación de mucha seguridad”. Moreno advierte que “tendrían que coincidir muchas cosas en el sentido negativo y esto no ocurre, porque para eso se están implantando las medidas, para evitar que pueda suceder algún contagio. La evidencia ha sido clara: no ha habido ningún brote donde su origen sea el transporte público”.

A este respecto, el director del Museo Elder cita una serie de estudios científicos internacionales, como el publicado en la revista British Medical Journal, en los que se señalan que el transporte público tiene menos riesgo de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 que el trabajo en oficinas, “porque las personas llevan mascarilla, no hay gritos y, en general, solo hay alta ocupación en momentos y lugares muy concretos”.

Señala, como ejemplo, que en París no han logrado relacionar ninguno de los 386 focos detectados desde mayo hasta mediados de julio con el transporte público. Tampoco en Nueva York, Tokio o Madrid. “Basándose en un estudio internacional, la Consejería de Transporte madrileña asegura que el riesgo de contagio se sitúa entre el 1 y el 0,005%. Este informe tiene en cuenta el uso obligatorio de la mascarilla, las desinfecciones intensivas, la renovación de aire en los vehículos y una baja interacción social. La forma en la que usamos el transporte público también explicaría por qué la exposición al Covid-19 podría ser más baja de lo esperado. En el transporte público los viajeros no suelen hablar entre ellos, liberando menos aerosoles o gotas. Tampoco pasan tanto tiempo en el mismo sitio, como sí hace el empleado de una oficina”.

Ante estos resultados, Moreno hizo hincapié en ser muy cautos en las fiestas navideñas, dado que en las reuniones familiares y de amigos es dónde existe más riesgos de contagios. “Hay que tener muchísimo cuidado, porque compartimos el brindis, almuerzo o cena con gente que ha tenido otros contactos que, incluso, desconocemos. Por eso, hay que cumplir la normativa sanitaria y ser muy prudentes”.