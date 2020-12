Una semana después de la muerte de Diego Armando Maradona, comienzan a surgir rumores que implican a su médico personal en su fallecimiento. Ahora, para más inri, surgen en las redes y en diversos medios de comunicación los Whatsapp que días antes se estaban enviando los familiares del futbolista, incluyendo los de sus hijos mayores (Dalma, Gianinna y Diego Jr) en los que hablaban muy preocupados sobre el estado de salud de su padre.

"Me acaba de contactar una persona que es la encargada de las internacionales domiciliarias y dice que papá vomitó (comió camarones con ajo y brócoli) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo. ¡Me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que era una decisión familiar! Por eso escribo. Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Que para eso estaría un médico clínico, o por lo menos su médico que responde por él", escribió Gianinna muy nerviosa por la información que acababa de recibir.

Por su parte, Agustina Cosachov propone que una amiga suya vaya a ver a Maradona al ser experta en toxicología: "fue una sola vez antes de la internación. ¿Quieren proponer alguno ustedes? ¿Cómo lo quieren hacer?". Pero el psicólogo Carlos Díaz intentó tranquilizar la situación: "esta muy bien. Estoy hablando con Maxi. Me dijo que están viendo videos de Diego y que está muy bien. Solo que Diego pide más privacidad". Está claro que bien no estaba, ya que falleció días más tarde por un posible paro cardíaco.