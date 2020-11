La Consejería de Sanidad descarta implantar un toque de queda en Tenerife. Así lo adelantó ayer el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que explicó que desde la Administración que dirige se está elaborando un informe que se entregará hoy a la Junta de Seguridad De Tenerife con una propuesta de nuevas medidas de restricción a implantar en la Isla. Tenerife sumó ayer 63 casos nuevos y redujo su incidencia acumulada en los últimos 7 días hasta los 72 casos por 100.000 habitantes. Según el propio consejero, estos datos, unidos al índice de positividad (6,4%) y la ocupación de camas hospitalarias (6,1% de agudos y 16% de UCI), coloca a la isla en un nivel de riesgo medio respecto a los umbrales propuestos por el Ministerio de Sanidad. Eso significa que se sitúa en el nivel 2 de alerta, de los cuatro existentes, y Sanidad adelantó que va a proponer imponer alguna medida que rebase dicho nivel de alerta.

A pesar de eliminar del tablero la opción del toque de queda, Sanidad está contemplando “implementar medidas por encima de la situación pandémica actual de la isla” en un afán por anticiparse a una situación de mayor gravedad. En este sentido, el consejero hizo referencia al protocolo de Actuación de respuesta coordinada para el control de transmisión de la Covid-19 acordada en Consejo Interterritorial el pasado 22 de octubre donde se proponen varios indicadores y umbrales para imponer diversas restricciones a la población y así contener el virus. Esto significa que se podrían aplicar algunas de las recomendaciones del nivel 3 de alerta –dado que Tenerife ya se encuentra en nivel 2–. Algunas de esas medidas contempladas por el Ministerio de Sanidad para esta situación suponen una limitación mayor de los aforos en restaurantes, bares, gimnasios y cines o teatros, así como la limitación de las reuniones a un máximo de 6 personas. Este nuevo bloque de medidas no quedarán restringidas a los municipios más afectados por el coronavirus, como La Laguna o Santa Cruz, sino que se implantarán en toda la Isla.

Mejora de la situación

En el día de ayer, el Archipiélago contabilizó 109 casos de coronavirus, con un ligero aumento en Tenerife comparado con el día anterior. Por islas, Gran Canaria suma hoy 24 casos nuevos y reduce hasta 1.692 sus casos activos. Tenerife, por su parte, suma 63 más que el día anterior y también reduce su cifra de activos hasta 2.735. Lanzarote y Fuerteventura sumaron ocho nuevos casos cada una, lo que las deja con 69 y 60 activos, respectivamente. La Palma registró un nuevo caso y pero permanece en 6 casos activos; La Gomera suma cuatro nuevos casos pero también se mantiene en 7 activos y El Hierro registra un caso nuevo, lo que eleva a dos sus casos activos. La curva epidémica de todas las Islas, bien se mantiene o aumenta ligeramente, a excepción de Tenerife donde se están dando más altas y se ha reducido considerablemente los casos activos.

Más brotes sociales

Más de la mitad de los brotes de la última semana tienen origen social. Concretamente, 29 de los 54 brotes nuevos constatados –con 417 afectados– se han dado en este ámbito, seguido del laboral, con 15 brotes en total. Los de origen familiar se han reducido considerablemente hasta tener solo 4, no obstante, Sanidad señala que “la mayoría de brotes sociales y laborales tienen ramificación en el ámbito familiar”. Tres se han dado en centros educativos, dos en centros sociosanitarios –uno de ellos la residencia San Pancracio en Santa Cruz– y uno se ha originado en la Clínica Quirón de Santa Cruz de Tenerife. Se ha notificado la división en dos del informado en la clínica privada hace dos semanas, afectando el nuevo a 34 personas, entre trabajadores y pacientes del hospital. La mayoría de los brotes tienen menos de 10 casos.

Un brote en Halloween

En Gran Canaria, el brote más numeroso afecta a 12 personas por la celebración de una fiesta de Halloween en un domicilio. Blas Trujillo afirmó esperar que la celebración de esta festividad no tenga mayor repercusión en la situación epidemiológica de las Islas, dado al refuerzo de la vigilancia policial impuesta durante ese fin de semana. No obstante admitió que es posible que no hayan podido llegar a todas.

Mascarillas sin IGIC

El Gobierno de Canarias aprobará hoy un decreto-ley por el que se establecerá con carácter general el tipo 0 del IGIC para las mascarillas. De esta manera, las mascarillas de venta en establecimientos de cara al público tendrán idéntica consideración fiscal a la que ya tiene el material destinado a entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades o establecimientos privados de carácter social.

El cribado empieza el sábado

Este próximo sábado darán comienzo los cribados en poblaciones seleccionadas en seis barrios. La Consejería de Sanidad comenzará por las zonas básicas de salud de Añaza, Barranco Grande y Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife; y La Cuesta, Taco y Tejina-Tegueste, en La Laguna.