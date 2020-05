Universitarios canarios temen que Educación no cumpla sus promesas

Los representantes de los estudiantes de las universidades públicas de Canarias hacen hincapié en la preocupación generalizada del alumnado sobre las medidas anunciadas relacionadas con las políticas de becas y de tasas públicas. Los consejos de estudiantes de las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se reunieron la pasada semana con el Director General de Universidades del Gobierno de Canarias para exponerle estas y otras cuestiones relacionadas con el final de curso.

Ambos consejos de estudiantes recordaron los compromisos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias acordados con la ULL y con la ULPGC, que incluían la exoneración de la devolución de las becas universitarias del curso 2019/2020 del Gobierno de Canarias, por incumplimiento de los requisitos académicos; la bonificación de las 2º, 3º y 4º matrículas; y disminuir la ponderación de los requisitos académicos en la convocatoria de becas universitarias del próximo curso.

Los representantes de los universitarios indican que, tras las últimas reuniones mantenidas con el Director General de Universidades, ha quedado demostrado que estos compromisos adquiridos con las universidades no están en la vía de cumplirse ya que "no estamos seguros de la exoneración de la devolución de las becas universitarias, se retira la posibilidad de bonificación de segundas y sucesivas matrículas y no vemos medidas reales que se acerquen a disminuir la ponderación de los requisitos académicos en la convocatoria de becas para el próximo curso", anuncian en un comunicado.

Por estas razones, los estudiantes solicitan una reunión con la Consejería de Educación para lograr incidir en los pilares fundamentales del acuerdo y que nadie pierda el curso como consecuencia de la crisis, ni que esta suponga un sobrecoste académico al estudiantado ni a sus familias.