Docencia virtual y teletrabajo son las principales medidas tomadas por la ULL

La Universidad de La Laguna, según lo dispuesto por las autoridades sanitarias y la Consejería de Educación, anuncia que, como medida cautelar ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la docencia se desarrollará de manera virtual y se fomentará el teletrabajo. La rectora, Rosa Aguilar, ha emitido una instrucción con las medidas concretas para el alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios.

La instrucción cubre los asuntos más generales y no puede abarcar las especificidades de cada facultad y servicio. Para cualquier duda que no se responda en este documento, el Rectorado aconseja dirigirse por correo electrónico a las personas adecuadas para resolverla. Así, al profesorado en el caso de asignaturas y exámenes;al decanato para las que atañan a un centro, y a los vicerrectorados y jefes de servicio y gerencia para la administración.

Todas las actividades docentes, ya sean clases teóricas o tutorías, deben realizarse de manera no presencial, mientras que las prácticas externas curriculares y extracurriculares tanto en la ULL como en entidades externas, quedan suspendidas temporalmente. Lo mismo sucede con los exámenes pendientes de la convocatoria de marzo y la defensa de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, que se posponen hasta que se retome la actividad docente presencial.

En cuanto a las tesis doctorales, su defensa solo se puede celebrar por videoconferencia a puerta cerrada, como, de hecho, ya está sucediendo.

Aunque las facultades y escuelas permanecerán abiertos con afluencia de personal reducida, otros inmuebles cierran, como el Aulario de Guajara, los Edificios de Servicios al Alumnado ULL-Caixa de los campus de Guajara y Anchieta y las salas de estudio y reuniones de las bibliotecas. También las instalaciones deportivas y culturales. Las bibliotecas mantienen el servicio de préstamo y devolución de libros, pero no se podrá permanecer en ellas para estudiar.