Un terremoto de 5,3 afecta a Madeira y se siente en Canarias

El archipiélago portugués de Madeira registró hoy a las 20.58 GMT un seísmo de magnitud 5,3 en la escala Richter, aunque, hasta el momento, las autoridades no tienen constancia de daños materiales ni de víctimas. El seismo se ha sentido en zonas de La Palma y Tenerife.



Las estaciones de la Red Sísmica Canaria (C7) que opera el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) han registrado el sismo con una magnitud 6,0, mientras que ha sido rebajada a 5,3 por el Centro Sismológico Euromediterráneo y el National Earthquake Information Center.





Hoy 7 de marzo de 2020 a las 20:58 horas (hora canaria), las estaciones sísmicas de la Red Sísmica Canaria (C7) que opera el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) han registrado un terremoto de magnitud 5,2 según EMSC (Centro Sismológico Euromediterráneo). pic.twitter.com/vYo4OZzI9x — INVOLCAN (@involcan) March 7, 2020

Íntensidades y poblaciones en las que se ha sentido el terremoto (fuente: IGN)

El alcalde de Funchal,, manifestó a varios medios portugueses que no hay daños materiales y tampoco tienen constancia de que haya personas heridas.Desderecibieron llamadas de personas asustadas por el temblor, confirmó el alcalde.Elaclara que la región donde ha ocurrido el terremoto "no tiene una historia sísmica relevante", lo que "evidencia que terremotos potencialmemnte destructivos pueden ocurrir también en áreas que no hayan sido afectados por una relevante sismicidad histórica".AUT III BUEN PASO,ICOD DE LOS VINOS.TFAUT III CASTRO,GRANADILLA DE ABONA.TFAUT III EL TORREON,TACORONTE.TFAUT III HERMOSILLA,LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT III LA PUNTA,TIJARAFE.TFAUT III LAS CHUMBERAS,SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.TFAUT III LOMO DEL CENTRO,SANTA CRUZ DE LA PALMA.TFAUT III SAN ANTONIO,BREÑA BAJA.TFAUT III SANTA CRUZ DE LA PALMA.TFAUT III TACO,SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.TFAUT III TEGUESTE CENTRO,TEGUESTE.TFAUT III TODOQUE,LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT II-III LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT II ARGUAL,LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT II BUZANADA,ARONA.TFAUT II EL CASTILLO,GARAFÍA.TFAUT II FINCA ESPAÑA,SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.TFAUT II GENETO,SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.TFAUT II GÜÍMAR.TFAUT II LAS CUEVECITAS,CANDELARIA.TFAUT II LOS BARROS,LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT II LOS REALEJOS,LOS REALEJOS.TFAUT II MONTIJOS,LA OROTAVA.TFAUT II PUNTA LARGA,CANDELARIA.TFAUT II RETAMAR,LOS LLANOS DE ARIDANE.TFAUT II SAN ANTONIO-EL ESQUILÓN,PUERTO DE LA CRUZ.TFAUT II SANTA CRUZ DE TENERIFE.TFAUT II TAGORO,TACORONTE.TFAUT II TAJUYA,EL PASO.TFAUT II TRIANA,LOS LLANOS DE ARIDANE.TF