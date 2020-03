Una veintena de momias guanches se 'someten' a un TAC

Los museos del Cabildo de Tenerife, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y el Grupo Hospiten han conseguido aunar esfuerzos para acometer uno de los mayores proyectos de investigación en imagen médica sobre restos humanos momificados realizados en el mundo hasta la fecha.

Se trata de un proyecto en el que se está procediendo a la digitalización mediante tecnologías de imagen de más de veinte ejemplares que se exponen o conservan en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife.

Ya en el año 1990, el Museo Arqueológico de Tenerife -ahora integrado en el MUNA- realizó los primeros estudios de este tipo, lo que le otorga un papel de vanguardia al ser pioneros en la escena científica internacional.

Museos de Tenerife, el Grupo Hospiten -que cuenta con equipos de alta tecnología diagnóstica, como resonancia magnética y tomografía axial computarizada, así como con personal especializado en dichos sistemas- y la Ulpgc colaboran en un programa sobre paleoimagen de las momias guanches como parte del plan de trabajo del proyecto Interreg MACbioIDi.

"La colaboración interinstitucional y entre sector público y privado resultan fundamentales para el desarrollo de proyectos científicos innovadores y de alta calidad, especialmente aquellos que requieren el uso de alta tecnología", subraya la consejera de Museos, Concepción Rivero.

Este programa, uno de los más ambiciosos llevados a cabo en el mundo hasta la fecha por el volumen de ejemplares estudiados, se está procediendo a la digitalización mediante tecnologías de imagen de los restos guanches momificados con los que cuenta el museo.

El proyecto está dirigido por el profesor Manuel Maynar (Hospiten y director científico de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Ulpgc), el profesor Juan Ruiz Alzola (catedrático de la Ulpgc y coordinador de MACbioIDi), que gestionarán los aspectos técnicos, sanitarios y docentes, y el director del Instituto Canario de Bioantropología y del Museo Arqueológico de Tenerife (ambos ubicados en el MUNA), el doctor Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, encargado de los estudios bioantropológicos y paleopatológicos posteriores.

Los objetivos que persiguen estos estudios, que no suponen ningún deterioro físico al tratarse de técnicas no invasivas, son múltiples. Por un lado, disponer de datos digitales que faciliten la investigación en relación a la patología esquelética y de tejidos blandos de los antiguos pobladores de Tenerife y, por otro, comprobar datos bioantropológicos y servir como herramienta para observar el método de momificación indígena (se ha venido a corroborar la no existencia de extracción de vísceras y la presencia de momias naturales).

Igualmente, estas técnicas permiten profundizar en el análisis del estado de conservación y estudiar los procedimientos de adecuación y manipulación a que fueron sometidas las momias entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX para su exposición pública. Además, ayudan a la realización de reconstrucciones digitales, utilizando técnicas audiovisuales avanzadas, incluyendo realidad virtual, que facilitan la divulgación museística tanto presencial como virtual.

Estos estudios, de tipo interdisciplinar, del que están produciéndose publicaciones científicas para ser presentadas a nivel internacional, se llevan a cabo en horas que no presentan interferencia con la labor asistencial del centro hospitalario y participan especialistas en imagen, paleopatología, antropología biológica y forense, conservación e informática, trabajando de modo coordinado.