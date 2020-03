Descubierta la antesala de un cementerio de los antiguos canarios

El equipo de arqueólogos y técnicos de la empresa Tibicena ha descubierto con los trabajos que desarrolla desde hace un mes cuatro estructuras tumulares en las cercanías del cementerio del yacimiento de La Fortaleza, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. Se trata de una posible antesala del camposanto de los antiguos canarios en el citado yacimiento, el cual es el más antiguo de Gran Canaria ya que fue datado y de uso entre los siglos IV y XVI.

Es el primero que se descubre de esas características en la Isla y probablemente de Canarias. Cada estructura tiene una superficie de 25 metros cuadrados, con unos seis metros de diámetros, con su torre y anillos, lo cuales son de entre dos y tres metros. Aunque no se han encontrado de momento restos humanos, es el primero de estas características que se descubre en la Isla. Los técnicos trabajan actualmente en dos de las cuatro estructuras existentes en una zona próxima al roque de La Fortaleza chica.

Los arqueólogos interpretan que se trata de una antesala, de un lugar de reunión, cerca del camino y del lugar funerario. De momento, los técnicos no han podido datarlo al no encontrar restos óseos. Eso sí, localizaron huesos de una cabrita y un trozo de madera, que estaban próximos y enterrados, y que podrán quizás servir como referencia, salvo que se confirme que no tienen relación con las estructuras. La presentación a los medios de comunicación y a las distintas administraciones del relevante descubrimiento tuvo lugar durante la mañana de ayer miércoles por parte de Marco Moreno Benítez, arqueólogo y codirector de la empresa de arqueología Tibicena.

Al lugar del descubrimiento acudieron, para conocerlo de forma directa, el consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; el inspector de Patrimonio Histórico, Javier Velasco; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez; el primer teniente alcalde Francisco García; y los concejales Yaiza Pérez, Ana María Gopar y Francisco Guedes.

"Estas estructuras de piedras que hemos encontrado se parecen a otras parecidas con las que hemos trabajado en el norte de África. Sin embargo, es el primer lugar de este tipo que conocemos en la Isla", señaló Marco Moreno, quien dio explicaciones detalladas a políticos y periodistas, al tiempo que seguían trabajando con dedicación los otros arqueólogos del equipo en estos tumulares funerarios. "Hablamos de que se trata de un cenotafio. Es decir, un monumento funerario que no contiene el cadáver de las personas al que está dedicado", concluyó. El responsable de la empresa Tibicena afirmó que "estas estructuras tumulares cuentan con piedras que pesan entre 15 y 20 kilos y otras de muchos más kilos. Además, no son piedras de la zona, sino traídas del barranco. No es un lugar hecho al azar, sino organizado. Seguiremos estudiando las motivaciones que tuvieron los antiguos canarios".

Los arqueólogos continuarán con estos trabajos hasta mayo y ya retiraron entre 30.000 y 50.000 kilos de piedras. Tras finalizar con esta labor en la antesala del cementerio, continuarán con un nuevo proyecto de investigación la casa llamada de Rosa Schlueter [en memoria de su primera excavadora], también conocida como el dúplex de La Fortaleza.

Moreno Benítez indicó que "quizás hubo más estructuras de este tipo, sin restos humanos, en Gran Canaria, pero que han pasado desapercibidos. Si las plataneras salvaron la Cueva Pintada de Gáldar para su conservación, aquí ha sido el cultivo se secano". A la hora de comparar estas estructuras tumulares con las de Cueva Pintada, Marco Moreno señaló que "en La Guancha hay túmulos que parecen a éstos, con su torre central y anillos, pero allí hay muertos, en cambio aquí no".

El arqueólogo Moreno no quiso hacer una valoración del lugar en el que trabajan actualmente y que fue presentado ayer. "Es muy difícil valorar este yacimiento, pero sí podemos hacerlo de forma muy positiva respecto el de La Fortaleza al ser el más antiguo de la Isla; al tener entre treinta y cuarenta viviendas, y santuarios, además de ser el primer modelo de poblado. También encontramos aquí los restos de un guerrero", afirmó.

Por su parte, el consejero de Patrimonio Histórico, Teodoro Sosa, manifestó que "el Patrimonio Histórico es el hermano menor en los municipio, por lo que es necesario el apoyo de todas las administraciones". Después de la inversión del Cabildo del año pasado de unos 54.000 euros para los trabajos actuales en La Fortaleza, Teodoro Sosa aseguró que habrá otra partida de unos 34.000 para el presente ejercicio. También recordó, como otro ejemplo de colaboración, que "los próximos días 10, 17 y 24 de marzo se desarrollarán visitas guiadas a La Fortaleza".

Santiago Rodríguez, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, destacó la importancia de los yacimientos "para entender y saber de nuestra historia y orígenes", al tiempo que resaltó la relevancia de la conservación y que "el Ayuntamiento no tiene medios para mantener por sí solo estos trabajos".