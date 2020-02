Una Dana se situará sobre Canarias al inicio del Carnaval

Llega a Canarias una Dana justo al comienzo de los Carnavales o, al menos, en las próximas horas y hasta el sábado, cuando los vientos cambien de dirección, de nuevo de componente noreste y este. Una Dana que ha quedado aislada del sistema general será la responsable de este cambio del tiempo, tal y como alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Pero una Dana no significa que lleguen vientos o lluvias intensas. La Aemet explica que "el término Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) no debe ser utilizado como sinónimo de precipitaciones intensas, ya que en función de varios parámetros, el tiempo sensible (precipitaciones, vientos, etc...) que ocasione esta estructura puede ser muy variable". Y añade que "en situaciones meteorológicas como la que se aproxima en los próximos días, el uso de modelos probabilísticos son de vital importanci"a. Estos modelos reflejan la incertidumbre de cada situación y nos muestran distintos escenarios en términos de probabilidad, se afirma desde la Agencia Estatal de Meteorología.









En situaciones meteorológicas como la que se aproxima en los próximos días, el uso de modelos probabilísticos son de vital importancia. Estos modelos reflejan la incertidumbre de cada situación y nos muestran distintos escenarios en términos de probabilidad. pic.twitter.com/mbHxJUBpg3 — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) February 19, 2020



En los próximos días una DANA se aislará de la circulación general y se situará sobre Canarias (ver evolución en 500 hpa en: https://t.co/kyjcFo4puk) Seguirá el régimen de alisios hasta el sábado cuando el viento de componente este fuerte-muy fuerte inducirá la entrada de calima. — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) February 19, 2020

Desde el pasado lunes, la entrada de los vientos alisios ha cambiado el panorama del tiempo registrado en las Islas a lo largo de lo que llevábamos de febrero. El cambio en la dirección de los vientos ha provocado un ligero descenso de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, así como un fuerte oleaje en las costas del norte de las Islas desde el martes, lo que hizo que la Aemet anunciara el aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta cuatro metros observadas en playas y costas del norte de Tenerife, lo que ha provocado el cierre de los accesos a parte del litoral más afectado y el izado de banderas rojas en distintas playas.La Dana o gota fría será más intensa o estará más próxima a las Islas justo en la tarde del viernes cuando en algunos puntos de las Islas se estará celebrando la Cabalgata anunciadora del Carnaval, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, y aunque el fenómeno de la Dana se asocia a la llegada de lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento, dados los antecedentes localizados tanto en Canarias como en la Península, en esta ocasión seguirá el régimen de los vientos alisios, por lo que no se esperan lluvias copiosas.La Aemet lo pronostica en el siguiente tuit:A partir del sábado, en cambio, las calimas volverán a ser protagonistas en los cielos del Archipiélago , pero en esta ocasión se prevé que sean las más intensas de todo lo que llevamos de año.