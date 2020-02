El irresistible auge de Martina y Lucas

La evolución que han experimentado los nombres más frecuentes de los recién nacidos en el Archipiélago permite apreciar los cambios que han registrado la sociedad y las costumbres. También es una forma de rebatir ciertas percepciones, entre ellas la del peso de los nombres de origen guanche, mucho menor -entonces y, sobre todo, ahora- de lo que pudiera pensarse. El Istac ha publicado recientemente los datos con los nombres más comunes entre los nacidos en las Islas en 2018 -los últimos disponibles-, que revelan que Martina y Lucas fueron las principales preferencias de los padres y madres ese año. En total, 156 niñas isleñas recibieron el nombre de Martina y 155 niños, el de Lucas.

Unos años atrás, las predilecciones de los progenitores eran otras. En 2000, María era el nombre más frecuente entre las niñas -ahora no aparece hasta el 13-, mientras que Alejandro lo era entre los niños, desplazando a José, que lo había sido hasta el año anterior. El Istac recoge los 150 nombres más habituales para cada sexo, y entre ellos entonces no figuraba Martina, mientras que Lucas sí lo hacía, aunque en una posición muy rezagada (95). Entre los que también se encuentran ahora en el grupo de favoritos, en el año 2000 tampoco aparecían Mateo, Thiago ni Valentina. Por su parte, Hugo (57), Sofía (42) y Valeria (50) no habían protagonizado aún la escalada que los ha llevado a situarse entre los más escogidos. Solo Diego (13) y Lucía (12) se colocaban en los puestos más destacados.

Por islas, los nombres más frecuentes de los nacidos en Tenerife en 2018 fueron, precisamente, Martina y Lucas, mientras que en La Gomera los más comunes fueron Ainara y Chloe, con el mismo número de casos, y Mateo. Las principales elecciones en La Palma fueron Martina y Thiago, en tanto que los padres herreños optaron por Asier y Enzo, con el mismo número de niños, y Paula. Sofía y Pablo se situaron como los nombres más habituales en Gran Canaria. Las preferencias en Lanzarote se orientaron hacia Martina y Thiago, mientras que en Fuerteventura lo hicieron hacia Sofía y Liam.

En el conjunto de la región, Martina fue el nombre elegido para 156 niñas. A continuación se situaron Sofía, con 150 casos; Valeria, con 133; Lucía, con 122; y Valentina, con 114. La lista de los diez nombres femeninos más usados la completan Daniela (94), Chloe (87), Emma (78), Alba (75) y Paula (67). En cuanto a los niños, a los 155 llamados Lucas siguen 154 Mateos, 142 Hugos, 134 Thiagos y 124 Diegos. Luego figuran Pablo (118 casos), Daniel (104), Dylan (102), Alejandro (98) y Martín (92). Los primeros nombres canarios son, en niñas, Gara (puesto 18, con 50 casos) y, en niños, Aray (puesto 36, con 34 casos).