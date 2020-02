Transparencia e inmediatez: todas las claves del protocolo

La fluidez en la información facilitada a la población, la rápida respuesta de los responsables y el personal sanitario y la coordinación con las autoridades españolas y alemanas han sido claves para que los canarios -y en especial, los gomeros- hayan respondido sin alarmismos injustificados al positivo en coronavirus de La Gomera comunicado el viernes por la noche. Todavía queda por hacer para dar de alta a los cinco alemanes, sacar del encierro de la vivienda de Hermigua al sexto que iba en el grupo y descartar completamente el riesgo de otro contagio. Pero las noticias son esperanzadoras y los cinco alemanes evolucionan de forma muy favorable. Estas son las claves:

E Coordinación. La rápida gestión del aviso que llegó el miércoles de Alemania fue vital. Ese día, las autoridades sanitarias germanas avisaron al Ministerio de Sanidad español y este a su vez a la Consejería del Gobierno canario, de que al menos un alemán que había viajado a La Gomera de vacaciones había tenido contacto directo con un contagiado en Alemania. Esto permitió que el mismo miércoles, con la colaboración de una doctora de Hermigua y una enfermera que hizo de traductora, se hiciera un primer chequeo a los seis alemanes, de los que cinco dieron síntomas leves. Entonces se decidió mantenerlos dentro de la vivienda y al día siguiente llevarlos al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

E Información. Poco después de que el pasado viernes se confirmara, desde el Instituto Carlos III de Madrid, que las muestras de uno de los alemanes habían dado positivo en coronavirus se confirmó de forma oficial a los medios de comunicación, a través del Gobierno central y el canario. Desde el día siguiente, tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, siempre acompañados por el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Domingo Núñez, han dado una rueda de prensa diaria -hoy hay otra de Torres- para dar toda la información disponible. Ha sido un factor esencial para evitar alarmismos. De hecho, la vida ha seguido con total normalidad en La Gomera -dentro del lógico desasosiego inicial-, no se ve a nadie con mascarillas por las calles -no son necesarias- y solo 18 personas -algunas de otras regiones- llamaron el domingo al teléfono abierto ese mismo día solo por este brote infeccioso surgido en la ciudad china de Wuhan a principios de enero.

E Investigación. También ha dado resultado la labor detectivesca del personal sanitario de Canarias para establecer todo el recorrido de los cinco alemanes desde que salieron de su país el pasado martes hasta que llegaron ese mismo día a La Gomera, vía Tenerife. Es lo que establece el protocolo para localizar a toda persona que hubiese tenido contacto, aunque fuera de "mínimo riesgo", con los alemanes, especialmente con el que dio positivo. Esto ha permitido que Sanidad tenga localizadas y controladas a 15 personas, entre ellas los cuatro alemanes ingresados en el Hospital que dieron negativo en las primeras pruebas. El operativo se mantiene y se está intentando localizar a los pasajeros del vuelo de Alemania a Tenerife que permanecen en las Islas y que pudieron tener algún contacto con los seis germanos. Ninguno de los ya contactados ha presentado síntoma alguno.

E Medios. El Hospital Insular de La Gomera posee los medios necesarios para atender a estos alemanes sin necesidad de llevarlos a las islas capitalinas. También es verdad que cuenta con una ventaja: no hay un tratamiento específico para el conavirus, sino los remedios son los mismos que para cualquier gripe común en la primera fase de la enfermedad, de la que no ha pasado el germano contagiado. Incluso si hubiese alcanzado la segunda fase de agravamiento -problemas respiratorios y neumonía- también habría tenido medios de respuesta. Lo que no tiene es la vacuna, pero porque aún no se ha creado al tratarse de un virus nuevo surgido a principios de enero por el contagio de animales a humanos.

E Transparencia. El próximo lunes día 11, la consejera de Sanidad comparecerá en el pleno del Parlamento de Canarias para explicar a todos los grupos políticos los detalles del operativo desplegado tras el caso de coronavirus.