Un canario que sufrió un accidente laboral denuncia a una mutua por darle el alta médica: "Yo no estoy mejor"

Un joven residente en Lanzarote ha denunciado a una mutua en los Juzgados de lo Social de Arrecife por darle un alta médica después de haber estado más de medio año de baja tras sufrir un accidente laboral. "Yo no estoy mejor, me ha dado de alta con varias hernias y tengo la espalda hecha un Cristo", sostiene Juan Ramón Balsa, que defiende que no está en condiciones para trabajar y que ha extendido su denuncia al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En concreto, a Juan Ramón se le dio una baja médica el 27 de marzo del año pasado, después de que sufriera un "accidente laboral" en una empresa para la que trabajaba en Galicia, su tierra natal, como operador de máquina para fabricar productos de material de plástico. Y es que, según afirma, en la empresa le hicieron levantar "a peso" una "bobina de cartón" que podía pesar "unos 200 kilos" junto a otro compañero, tras lo que se hizo daño y se le diagnosticó una lumbalgia por parte de la mutua.

Tras ello, este joven de 38 años afirma que recibió sesiones de fisioterapia por parte de la mutua y que la baja se fue extendiendo hasta junio, cuando se le dio el alta, después de que además cambiara su diagnóstico. Según afirma, entonces le dieron resultados de pruebas médicas en los que se veía que tenía "protusiones" y "varias hernias", también en la ingle. Así, Juan Ramón Balsa impugnó el alta consiguiendo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le diera la razón.

Posteriormente, y después de que además también en junio se le extinguiera el contrato con la empresa sin que él quisiera renovarlo, en agosto se trasladó a vivir junto a la que entonces era su pareja a Lanzarote, donde afirma que siguió siendo tratado por la mutua, que también tiene sede en la isla. Sin embargo, en octubre le volvió a dar el alta y, aunque entonces también impugnó la misma porque asegura que no ha tenido mejoría, su impugnación fue desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante una resolución con fecha del pasado 2 de diciembre, después de que un médico le hiciera un reconocimiento.

