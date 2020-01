Los profesionales solicitan la vuelta de Conrado Domínguez

Mil canarios se unieron el pasado diciembre a la lista de espera por una operación quirúrgica. Concretamente, fueron 25.888 pacientes los que, a final de 2019, se encontraban aguardando a que los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) les intervinieran quirúrgicamente. Esto supone un incremento de 1.026 pacientes con respecto a junio de 2019 y de 1.259 si se compara esta cifra con la que cerró el año 2018. Así lo presentó ayer la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, junto al portavoz, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La demora media, por su parte, se situó en 133,1 días, lo que representa un aumento de seis días con respecto a junio. No obstante, teniendo en cuenta los datos interanuales, descendió casi una semana con respecto a diciembre de 2018. Entre los datos ofrecidos, la consejera también destacó el desempeño de la actividad quirúrgica. Según afirmó, en los hospitales públicos los profesionales realizaron en diciembre 300 intervenciones, un 1,8% más, a la que se sumaron más de 700 realizadas desde el ámbito concertado. Asimismo, alegó que hoy en la lista de espera en pruebas diagnósticas hay 3.195 personas menos esperando, situándola en 24.929 pacientes, un 11,7% menos que en junio.

La tendencia se rompe

A tenor de los datos, esta sería la primera vez que se rompe la tendencia al descenso de personas y tiempo de espera que instauró la consejería gestionada por José Manuel Baltar. Sin embargo, el incremento en las listas de espera quirúrgica tiene varias vertientes. La consejería de Sanidad lo achaca a la reducción de las lista de espera de pruebas diagnósticas. Según afirmó, el descenso de pacientes que esperan por una prueba provoca un consecuente aumento de los que esperan por una intervención quirúrgicas. Lo que, a su vez, "eleva el tiempo que se tarda en operar". En este sentido, Sanidad hizo alusión al recorte financiero de 10 millones que el Gobierno autonómico le obligó a ejecutar. Este recorte presupuestario ha provocado un descenso de derivaciones que, como señaló el secretario general del sindicato de médicos de Santa Cruz de Tenerife, Levy Cabrera, ha provocado "la suspensión de actividad quirúrgica ya programada en el último trimestre del año". "Había gerencias que no tenían ni para pagar a sus trabajadores y han tenido que tirar del presupuesto de 2020", afirmó el representante sindical. Asimismo, Cabrera hizo hincapié en otra razón que ha llevado a la consejería a reducir el ritmo de actividad quirúrgica: la vuelta a las 35 horas. "En junio se tuvo que contratar personal para poder implantar efectivamente la medida", indicó el secretario general.

Una comparecencia esperada

La figura de Teresa Cruz Oval y, sobre todo, su gestión en los seis meses que lleva en el cargo, están acaparando prácticamente todo el debate social y político. De ahí que esta comparecencia, realizada bajo una amenaza de huelga de los médicos interinos y rumores de su cese, generara gran expectación. Y es que uno de los motivos que provocó que los sindicatos mayoritarios de la sanidad (CCOO, UGT y Satse) tomaran la consideración de llevar a 2.000 médicos interinos a la huelga el próximo 12 de febrero han sido justamente los datos de la listas de espera. Sin embargo, los datos que han manejado los sindicatos en sus comparecencias públicas, como constató Cruz Oval, no son correctos. "El dato que se ha publicado de 151 días de demora media, es erróneo", insistió la responsable del área.

En su intervención, Cruz Oval reconoció "haber pasado unos días difíciles" por los crecientes rumores de su cese en el cargo. No obstante, afirmó sentirse "muy respaldada" por sus compañeros y especialmente por parte del presidente autonómico, Ángel Víctor Torres que le "ha mandado durante toda la semana mensajes de ánimo y apoyo". En declaraciones realizadas a este periódico, la consejera fue más allá y pidió que se le proporcionara una oportunidad para mostrar que su gestión es adecuada. "Si no es buena, al cabo de un año seré yo la primera que dé un paso atrás, no hace falta que el presidente me cese", argumentó.

La consejera indicó que, a falta de los datos oficiales -que se harán públicos previsiblemente el lunes o el martes de la próxima semana-, ha constatado "una mejora", al menos al comparar interanualmente la demora media en la lista de espera quirúrgica y en relación a la lista de espera de pruebas diagnósticas. En este sentido, resaltó que en noviembre del año pasado se alcanzó un hito en la serie histórica -que comienza en el año 2003- pues la demora media se situó en 124,4 días.

Cruz Oval apuntó que "en octubre, noviembre y diciembre se puso en marcha el modelo para ofrecer las listas de espera mes a mes y no semestralmente como ha ocurrido hasta ahora, algo que se concretará en breve a través de un decreto una vez concluya la fase de verificación del sistema informático". Este sistema -que podrá hacerse efectivo desde el 21 de este mes-, permitirá cumplir con mociones aprobadas en el Parlamento de Canarias o con la primera valoración de la comisión evaluadora de las listas de espera surgida de un estudio encargado a las dos universidades públicas canarias formada por 44 expertos externos. En relación a esta reunión, Cruz Oval recordó que es la primera "de hasta siete pasos posteriores en los que se recabarán las opiniones de los profesionales sanitarios y de los propios usuarios del Servicio Canario de la Salud (SCS) en lista de espera".

La consejera admitió no poder "estar satisfecha" con estos datos, no obstante, consideró que desde su área se están dando pasos "en el buen camino para afrontar y resolver" un problema que, como destacó es "estructural". Por esta razón, incidió en la necesidad de establecer una "hoja de ruta clara" que no base la acción en "medidas puntuales".

Verónica Pavés

Santa cruz de tenerife

El equipo que ha seleccionado la consejera de Sanidad no convence ni a los profesionales ni a las fuerzas sindicales. Por esto, desde hace unos meses, varios sectores sanitarios -desde fuerzas sindicales hasta trabajadores- han estado solicitando insistentemente la vuelta de quien estuviera a cargo de la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el equipo de José Manuel Baltar (CC), Conrado Domínguez. El licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales fue cesado del cargo en agosto, momento en el que empezó a ejercer como Secretario General Técnico en la Consejería de Obras Públicas ,Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Cabe recordar que la gestión de José Manuel Baltar y Conrado Domínguez fue alabada por los sindicatos y varias asociaciones de pacientes antes de que culminara la legislatura. De hecho, las fuerzas sindicales mayoritarias en Sanidad afirmaron que las mejoras que se acometieron durante su mandato fueron posibles gracias a la actitud negociadora del equipo de la Consejería. Justamente el aspecto que critican del actual equipo de Gobierno que, según afirmaron, no proporcionan los cauces de negociación adecuados. Así, recordaron que, durante los dos años de mandato de Baltar se recuperó la carrera profesional, se desvinculó la Oferta Pública de Empleo a las listas de empleo y se ha devuelto las jornadas de 35 horas, entre otras.