Los trabajadores de Urgencias piden más personal para impedir colapsos

La Plataforma de Trabajadores de los Servicios Normales de Urgencias (SNU) pide a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico aumentar el personal, para que las ratios asistenciales estén en consonancia con el incremento del número de pacientes registrado en los últimos años. "La última revisión de las plantillas fue en 2001, después de llevar a cabo numerosas movilizaciones en Atención Primaria. En la actualidad, el personal es insuficiente y la situación requiere una solución eficaz", determina un portavoz de la agrupación. Será el próximo 8 de enero cuando el colectivo mantendrá una reunión con la titular de la sanidad canaria, Teresa Cruz, con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios. "Al menos, queremos abrir una mesa de diálogo para poder mejorar paulatinamente. La situación ya es insostenible", agrega.

En base a las palabras del profesional, los diferentes gobiernos que han estado al mando han manifestado su voluntad de "intentar" implementar acciones que permitan solventar el conflicto. Sin embargo, los esfuerzos no han cosechado frutos. "Somos conscientes de que Teresa Cruz acaba de aterrizar y no va a poder arreglar este asunto de la noche a la mañana. No obstante, queremos abrir una mesa de diálogo", manifiesta. A su juicio, la Atención Primaria es "el eslabón de entrada al sistema sanitario", por lo que el mal funcionamiento de este servicio se traduce en "un aumento de las listas de espera, un deterioro de la Atención Especializada y en un colapso de las Urgencias".



Repercusiones

De hecho, según indica el trabajador del Servicio Canario de la Salud, en el transcurso del último mes, ha aumentado considerablemente el flujo de atención en los servicios de Urgencias. A esto cabe sumarle la decisión de cerrar algunos centros -especialmente en la Isla de Gran Canaria- a las 18.00 horas, en lugar de las 20.00 -como es habitual- los días 24 y 31 de diciembre"Esto ha repercutido negativamente en la atención a los usuarios. Se ha visto mermado el acceso y los pacientes han optado por acudir a Urgencias", lamenta.

Lo cierto es que la Plataforma dirigió un comunicado a la gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria manifestando su descontento con esta decisión. Por su parte, el departamento explicó que, "Sanidad cerró las consultas los días 24 y 31 de diciembre de algunos centros a las 18.00 horas para reforzar las urgencias en los centros de salud ante la falta de médicos". Pero la respuesta no satisfizo al colectivo, que no dudó en mostrar su discrepancia al decir que "no compartimos su razonamiento y nos parecen equivocados".

Asimismo, el portavoz indica que los celadores es uno de los gremios profesionales más perjudicados, pues es "el único" que no se ha visto reforzado con el paso de los años. "Estamos abiertos al diálogo y lo que esperamos es un talante negociador", sostiene con contundencia.

Pero eso no es todo, pues la Plataforma quiere que los médicos de cabecera puedan dedicar, al menos, 10 minutos a cada paciente, en lugar de los 7 de media que destinan en la actualidad, y lograr una reducción de las listas de espera en Atención Primaria. "Estas actuaciones beneficiarán tanto a los profesionales, como a las personas que requieren asistencia", comenta el trabajador.



Plantillas suficientes

Así, entre las peticiones de mejora que figuran en un documento redactado por el colectivo a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, el pasado mes de febrero, se encuentra, en primer lugar, la necesidad de contar con plantillas suficientes. "Queremos ofrecer a los pacientes la mayor calidad asistencial posible, pero también debemos garantizar salud laboral y un entorno de trabajo adecuado para los que los profesionales puedan realizar su actividad con excelencia", dice el texto.

No obstante, esto debe atender a una serie de criterios generales, entre los que se encuentra el hecho de prestar atención a la afluencia horaria, estacional y epidemiológica; una ratio máxima asistencial de 60 pacientes por Unidades de Atención Urgente; y optimizar la contratación de los profesionales de los Servicios de Urgencias Públicos Hospitalarios y Extrahospitalarios, entre otros.

Las propuestas específicas, en cambio, contemplan la necesidad de ampliar las plantillas de los SNU, tal y como recoge el Decreto 2766/1967. "Establece constituir SNU en todas las localidades con más de 5.000 titulares. Las que tengan 10.000 tendrán dos plazas de médicos y se creará una nueva vacante por cada 10.000 titulares más", aclara la Plataforma. A lo que suma, "la aproximación de necesidades de plantilla, considerando dotaciones como los Equipos de Unidades de Atención Urgente (UAU) -un médico, un enfermero, un celador o administrativo o auxiliar clínico-". Asimismo, hacen referencia a la importancia de ampliar plantillas en los SNU y en los Puntos de Atención Continuada (PAC) que tengan más de 60 usuarios por guardia.

Por último, otros de los puntos que aborda la Plataforma se centran en la creación de equipos adecuados para poder dar respuesta a contingencias -cinco UAU móviles con cuatro turnos cada uno-; ampliar los horarios y la cobertura geográfica del Servicio de Urgencias a domicilio; además de abogar por contratos que contemplen unas condiciones laborales dignas.