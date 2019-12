Sentenciada a pagar 12.000 euros porque su perro atacó y mordió a un hombre

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial han condenado a la propietaria de un perro porque, según se explica en el capítulo de hechos probados de la sentencia, el animal mordió a un hombre en una mano y le causó lesiones importantes. La dueña del perro tendrá que indemnizar al hombre con 12.097,60 euros. Los hechos sucedieron el 12 de junio de 2016, cuando la víctima se encontraba en la playa de es Codolar, en el municipio de Sant Josep . «Fue mordido por el perro de raza pastor alemán, propiedad de la demandada, que lo llevaba sin collar ni bozal», resalta la sentencia. «A consecuencia de ello, el hombre sufrió lesiones y presenta secuelas en su mano derecha por las que reclama la cantidad de 12.097,60 euros», añade.

El hombre denunció a la propietaria del pastor alemán al día siguiente del suceso ante la Guardia Civil. Se inició un proceso penal, pero el 28 de septiembre de 2016 el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza decretó el archivo de las actuaciones. El 12 de junio de 2017 el hombre promovió un proceso civil y reclamó los 12.000 euros de indemnización.

El 16 de julio de ese año se admitió a trámite. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza dictó sentencia en fecha de 28 de marzo de 2019 y desestimó la demanda del denunciante, ya que no consideró acreditado que el perro de la mujer lesionara al hombre, que recurrió ante la Audiencia Provincial. La dueña del pastor alemán, por su parte, argumentó que fue el denunciante «el que con su conducta provocó su lesión al interponerse entre los perros». Al parecer, según un testigo, el pastor alemán mordió al hombre cuando se interpuso entre dos canes que se estaban peleando. El testigo declaró también que fue el perro de la mujer denunciada el que «mostró una actitud agresiva».

Finalmente, la sección tercera de la Audiencia Provincial aceptó el recurso del denunciante. En consecuencia, los magistrados revocan la resolución de Primera Instancia y condenan a la dueña del pastor alemán a indemnizar con 12.097,60 euros al hombre que sufrió las heridas en la mano. No obstante, esta sentencia, fechada el 25 de octubre de este año, puede ser recurrida de forma extraordinaria por infracción procesal, ante la propia Audiencia, o en casación en el Supremo.

Según detalla la denuncia y se recoge en la sentencia de la Audiencia, el denunciante reclamó 5.460 euros por 105 días de perjuicio personal particular moderado, 1.650 por 55 días de perjuicio personal básico, 400 por perjuicio personal particular por intervención quirúrgica, 815,16 por lesiones en ambas partes de la mano derecha, otros 815,16 por el dolor en la mano y 3.357,28 por el perjuicio estético ligero que le ha quedado tras el ataque del perro.

Otros casos

El pasado día 14, el dueño de un perro de raza potencialmente peligrosa fue denunciado por el Ayuntamiento de Ibiza después de que el animal atacara y matara a otro perro y también causara heridas a dos personas en Platja d'en Bossa . Ocurrió en la calle Pablo Picasso, cuando un american staffordshire se escapó de la casa en la que vivía aprovechando el momento en el que entraba un amigo del dueño, según el Ayuntamiento. Ya en la calle, el american staffordshire se topó con un niño de trece años que llevaba un yorkshire, al que atacó y mató. Además, el american staffordshire también mordió al niño y a otra persona. Un tercer vecino se dislocó un hombro al caerse tratando de escapar.

En septiembre, la Policía Local de Ibiza interpuso cuatro sanciones al propietario de dos perros de raza potencialmente peligrosa después de que atacaran y mataran a un tercer perro.

En 2019 los ayuntamientos de la isla han interpuesto, al menos, 60 denuncias relacionadas con perros potencialmente peligrosos. Estos perros, según las ordenanzas municipales, no pueden ir nunca sueltos. Deben llevar una correa no extensible de un máximo de dos metros de longitud, el bozal es obligatorio, su dueño debe tener una licencia específica y una misma persona no puede pasear a más de un ejemplar.