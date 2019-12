Lluvias, frío y vientos muy fuertes en el temporal de este lunes en Canarias

El viento soplará del noroeste con rachas fuertes este lunes en Canarias, principalmente en zonas altas y vertientes suroeste y nordeste de las islas, y en cumbres centrales de Tenerife se pueden superar los 100 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología .

En las islas occidentales, nuboso o cubierto a primeras horas con precipitaciones débiles a moderadas, que serán en forma de chubasco y localmente más intensas en las vertientes norte.

A partir de media mañana se irán abriendo claros en las vertientes sur y las precipitaciones serán menos probables y se restringirán a las zonas del norte.

En las islas orientales, nuboso o cubierto durante la mañana con lluvias débiles a moderadas, salvo en el sur de Gran Canaria donde no se esperan precipitaciones. Por la tarde se abrirán amplios claros.

Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, más acusado en medianías y zonas altas, mínimas sin cambios o en ligero ascenso.

Lanzarote

Nuboso o cubierto a primeras horas y durante la mañana, con lluvias débiles a moderadas. A partir del mediodía se abrirán amplios claros y cesarán las precipitaciones. Al final del día volverán los cielos nubosos y no se descartan lluvias en general débiles. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento del oeste al inicio, que durante la añana girará a noroeste moderado a fuerte con probables rachas uy fuertes, especialmente en zonas de interior al mediodía y primeras horas de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife: 16-22

Fuerteventura

Nuboso o cubierto a primeras horas y durante la mañana, con lluvias débiles a moderadas ocasionales. A partir del mediodía tenderá a cielos poco nubosos y cesarán las precipitaciones. Al final del día volverán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento del oeste al inicio, que durante la mañana girará a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes, especialmente en zonas de interior al mediodía y primeras horas de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario: 18-22

Gran Canaria

En el norte, cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, no se descarta que sean localmente moderadas en medianías. A partir del mediodía tenderá a intervalos nubosos y cesarán las precipitaciones. A últimas horas volverán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles. En la vertiente sur, intervalos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en la vertiente norte que pueden llegar a ser moderados en medianías. Viento del oeste que girará a primeras horas a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas altas y vertiente nordeste, no se descarta que de forma puntual también se registren en el extremo oeste. Al final del día irá disminuyendo la intensidad del viento. Variable flojo con brisas en costa sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria: 17-22

Tenerife

En el norte, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que serán más frecuentes e intensas durante la primera mitad del día, especialmente a primeras horas. Podrán ser en forma de chubasco y puntualmente más intensas en medianías. En la vertiente sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligeros descensos, serán más significativos los de las máximas en medianías del norte. Viento del oeste que girará a primeras horas a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas altas y vertiente nordeste. Se pueden superar los 75 km/h en el Área Metropolitana, y puntualmente los 100 km/h en cumbres centrales. Al final del día irá disminuyendo la intensidad del viento. Variable flojo con brisas en costa sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife: 17-21

La Gomera

En el norte, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, especialmente a primeras horas. Podrán ser en forma de chubasco y puntualmente más intensas en medianías. Por la tarde se abrirán claros y las lluvias serán menos probables y ocasionales. En la vertiente sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligeros descensos, serán más significativos los de las máximas en medianías del norte. Viento del oeste que girará a primeras horas a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes nordeste y oeste. Al final del día irá disminuyendo la intensidad del viento. Variable flojo con brisas en costa sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de la Gomera: 17-22

La Palma

En el norte y noroeste, nuboso o cubierto a primeras horas con precipitaciones débiles a moderadas. Podrán ser en forma de chubasco y puntualmente más intensas en medianías. A partir de media mañana serán menos probables y de carácter ocasional. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar lluvias en general débiles. Temperaturas sin cambios o en ligeros descensos, serán más significativos los de las máximas en medianías del norte. Viento del oeste que girará a primeras horas a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes nordeste y suroeste. Al final del día irá disminuyendo la intensidad del viento. Variable flojo con brisas en costa sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de la Palma: 17-22

El Hierro

En el norte, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, especialmente a primeras horas. A partir del mediodía se abrirán claros y las lluvias serán menos probables y ocasionales. En la vertiente sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligeros descensos, serán más significativos los de las máximas en medianías del norte. Viento del oeste que girará a primeras horas a noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes nordeste y oeste. Al final del día irá disminuyendo la intensidad del viento. Variable flojo con brisas en costa sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde: 12-16