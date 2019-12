"Los medios tradicionales ganamos la batalla de internet a los nativos digitales; no tenemos que explicar quiénes somos"

M.P.

madrid

No digo que siempre hagamos lo que la gente quiera, hay noticias que aunque sepas que no van a ser las más populares siempre tienen que estar. Pero sí volver a escuchar a la gente, qué necesitan. Lo importante es que ahora sí tenemos datos. Alguna vez se lo escuché decir al director creativo de Spotify: le preguntamos a la gente qué música le gustaba escuchar y mentía olímpicamente. Decía que escuchaba jazz, clásica, pero en realidad oyen reggaeton, pop... La gente lee nota roja (sucesos) o farándula, pero ahí es donde entra tu trabajo para equilibrar los contenidos.

Una de las obligaciones que impone una disrupción así es la de repensar tu modelo. Suscribirse a un periódico impreso cuesta probablemente tres veces más que a uno digital y lo que recibe a cambio es mucho más abundante. El gran ganador es el lector. Ahora, ¿queremos darle periodismo o, como se dice ahora, contenido? Porque hay una diferencia fundamental de método. Ahora, en México, el simple contenido es muy tentador asociado a la violencia. A una balacera donde matan a ocho personas le puedes sacar todos los clics que quieras si no tienes ningún rigor y te animas a subir las fotos o los vídeos tal cual. Pero la pregunta es si quieres eso, si esa es a la larga tu apuesta informativa. La disrupción digital nos obliga a reinventarnos, pero las disrupciones tienen ganadores y perdedores. Y a la larga son los medios tradicionales, y no los nativos digitales, los que están ganando la batalla. En algún momento el Huffington Post tuvo más tráfico que el New York Times, pero eso no va a volver a pasar nunca con la solidez del modelo del Times. Si somos buenos y hacemos el trabajo, los tradicionales podemos trasladar el posicionamiento de nuestras marcas a las nuevas plataformas. Mi ventaja es que yo no tengo que explicar quién soy, llevo 46 años en mi comunidad.