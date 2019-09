Las multas que te pueden poner en un parking y que cogen a muchos conductores por sorpresa

¿Quién no ha ido en contradirección en el parking de un centro comercial, ocupado dos plazas o una de minusválidos, pensando que allí no le pueden multar? Aunque estas prácticas son más comunes de lo deseable debido a que la gente cree que en estos espacios no pueden ser sancionado, lo cierto es que pese a ser privado el parking de un supermercado o centro comercial se considera como una vía pública al ser de uso público y ser utilizado por una gran cantidad de usuarios. Por tanto, cualquier conductor que cometa una infracción en estos espacios podría ser sancionado de igual forma que en las calles de la ciudad o en la carretera.

De hecho, no es tan raro ver como las autoridades retiran un vehículo de una plaza para minusválidos de un parking. En estos "huecos" tan sólo pueden estacionar vehículos con el distintivo y la autorización pertinente, por lo que de no llevarla un coche puede ser denunciado y retirado de las mismas, al igual que en una vía pública. En la mayoría de ocasiones es el propio organismo regulador del aparcamiento quien llama a la grúa en estos casos.

Otra infracción muy común en los aparcamientos es circular en contradirección. En este caso no es nada habitual que un conductor sea sancionado , pero en cambio si por cometer esta irregularidad se sufre un accidente de tráfico, el infractor asumirá las culpas del golpe tras depurar las responsabilidades de cada uno de los conductores.

¿Y qué pasa con el garaje de casa?

El garaje de una comunidad de vecinos no se considera de uso público sino privado, por lo que no se puede recibir una multa al cometer una infracción. En cambio, si podría recibir un requerimiento judicial si aparca durante largos periodos de tiempo y de una forma continuada en una plaza que no le corresponde, al recibir la denuncia del propietario de la plaza. Pero esto no tiene nada que ver con el código de circulación.

Por tanto, lo más recomendable es conducir y comportarse en un parking de uso público igual que en la calle o la carretera, si uno no se quiere exponer a ser multado.