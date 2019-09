"No esperaba ser robado y apuñalado sin compasión en Gran Canaria" , dice un menor

El menor de 16 años, residente de Vecindario , en el municipio de Santa Lucía de Tirajana , que fue atracado la noche del lunes junto a tres amigos que lo acompañaban, aún tiene el miedo en el cuerpo. Está sorprendido por lo vivido. El adolescente se encontraba este miércoles hospitalizado.

El asalto fue perpetrado por tres jóvenes, con edades entre 18 y 20 años, todos ellos armados con cuchillos y vestidos con sudaderas con capuchas y bragas en el rostro. Al defenderse, el menor sufrió una herida en un brazo y un pinchazo en el costado izquierdo que le llegó al pulmón, y que le causó graves problemas respiratorios. El otro chico que fue atracado sufrió cortes en las piernas que, en un primer momento, le impedían caminar.

El asalto y agresión con arma blanca ocurrió en torno a las 22.00 horas en las cercanías de la biblioteca municipal, junto a la calle Guatiza, y es uno de los cinco atracos que ejecutaron, entre el viernes pasado y el lunes en Vecindario y Cruce de Sardina, los mismos integrantes de una banda de cuatro o cinco miembros.

"Estoy muy sorprendido e impactado por todo lo ocurrido. No esperaba nunca que en Vecindario iba a ser robado y apuñalado sin compasión. Además, me atacó con el cuchillo después de haberle entregado lo que tenía, mi teléfono móvil. Es decir, actuó con clara intención de hacer daño", afirmó el adolescente apuñalado en una conversación con LA PROVINCIA / DLP, en presencia de un familiar en el Hospital donde se encuentra.

El menor explicó que el lunes, sobre las 22.00 horas, se encontraba en las cercanías de la biblioteca, junto a dos chicos y una joven. Charlaban cuando se acercó un joven, que volvió con otros dos, con cuchillos, y les atacaron.

"Parecían normales, con edades entre 18 y 20 años, aunque vestían con las capuchas de las sudaderas y se tapaban la cara con bragas deportivas. Al final, me pareció que iban drogados por el comportamiento. Dieron los tres brincos y gritos como si fueran monos cuando se marchaban después de habernos robado".

"A mi amigo le quitaron también su teléfono móvil", relata. "Al otro chico y a la chica no les quitaron nada. A ella no la atacaron, ni pretendieron robar", agregó.

Este vecino de Vecindario hoy herido sintió "miedo y tensión", que aún tenía cuando hablaba con este periódico. "Más miedo sentí cuando veía la sangre en mi cuerpo y en mi amigo", relataba. "A él le clavaron un cuchillo en las dos piernas, y no podía andar. No sabía qué hacer después del ataque. Los cuatro nos fuimos por la calle Guatiza hasta la calle Tiagua, arrastrando a mi amigo que no caminaba. Allí, en Tiagua, pedimos ayuda y se llamó al 112 ", relató el hospitalizado.

Tras la llamada de alerta al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112, a la calle Tiagua fueron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como la Policía Local y la Guardia Civil. Los dos heridos fueron atendidos y llevados al Hospital Insular. El joven herido en las piernas ya recibió el alta médica.

"Ya no voy a estar tranquilo. Estaré pendiente de todo", afirma al pensar en su regreso a Vecindario. "Confío que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen pronto a esos tres individuos que nos asaltaron, y que no se repitan más estos robos a nadie", manifestó el adolescente, que espera que "no se sienta nunca más inseguridad en las calles de Vecindario, ni en Santa Lucía de Tirajana ".