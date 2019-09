El incendio en Gran Canaria estuvo "a las puertas de ser una hecatombe"

El presidente del Gobierno de Canarias , Ángel Víctor Torres , ha asegurado este lunes que los dos principales incendios que este mes de agosto atacaron Gran Canaria --Artenara y Valleseco- - estuvieron "a las puertas reales" de convertirse en una "hecatombe medioambiental y quizás humana".

Ello, por ejemplo, si hubiera entrado en la zona de Inagua, algo que estuvo cerca de ocurrir y que con trabajo pero "también con suerte" se pudo evitar, reconoció en una entrevista realizada en la Cadena Cope en Canarias.

"Estuvo a punto de entrar en Inagua, Tasarte, Tasartico y Llanos de la pez, lo que habrían sido 150.000 hectáreas y mucho más catastrófico. Habría devastado la isla. Hemos estado a las puertas reales de una hecatombe medioambiental y quizás humana en la isla", mantuvo.

Eso sí, Torres no subestimó el "importante daño medioambiental" provocado por los incendios y sostuvo que hay que tomar medidas contra el cambio climático para evitar éstos y otros incendios, así como otros problemas ambientales.

Cuantificar los "importantes" daños

Así, avanzó que ahora "toca cuantificar los daños", que son "importantes", tanto medioambientales como privados y públicos: "Toca actuar", avanzó.

Sobre el origen de los fuegos, recordó que la isla sufrió "tres incendios en 12 días: por temeridad el primero, un segundo claramente intencionado en Cazadores (Telde), con una intención malévola absoluta, y un tercero en investigación por la Guardia Civil ".



Torres: "La realidad es que vas por la calle y la gente te felicita"



Preguntando por su gestión de este primer gran reto a la llegada al Gobierno, dijo que "la realidad es que vas por la calle y la gente te felicita". "Gente que no es de mi partido, porque me lo dicen, y que alcaldes de formaciones que no son de mi partido también lo han dicho en público", dijo.

"Le decían al presidente Pedro Sánchez durante su visita la buena actuación del Gobierno de Canarias, que lo que queríamos es que acabara todo como empezó: sin ninguna pérdida humana que lamentar", continuó.

Así, reconoció que el incendio fue "dificultoso" de gestionar por su perímetro, uno de los más grandes de Canarias, aunque se felicitó porque las hectáreas quemadas no siguieran esa progresión y no sea el incendio con más superficie quemada.

Actuar contra el cambio climático para evitar "nuestro fin"

Además, Torres dijo que toca luchar contra el cambio climático, porque quedan "pocas décadas para que se pueda revertir". "Estamos poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad. Tenemos que ganar esta partida [...] y tomar decisiones serias y consensuadas o seremos los responsables de nuestro fin", aseveró.