El examen de matemáticas de la EBAU en Canarias se equipara al resto del país

El nivel de los exámenes de matemáticas de la EBAU en Canarias es perfectamente equiparable al del resto de comunidades autónomas. Así lo afirmó ayer Angelo Santana, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , y coordinador de la EBAU de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, en relación a las dudas que se han sembrado en torno a la selectividad canaria en el resto del territorio, "gratuitas y carentes de rigor" según los profesionales de la enseñanza.

"Desde que se cambió el sistema de acceso a la Universidad, pasamos de las normas de la PAU a guiarnos por otra cosa que son las matrices de especificaciones de la EBAU que son comunes a todo el Estado. Si bien hay variaciones regionales que afectan más a materias como Historia, porque en cada comunidad pueden reforzar más su historia propia, en el caso de las matemáticas hay poco margen, es una asignatura universal y no hay mucha diferencia entre regiones", indicó Santana ayer, durante la segunda jornada de la EBAU en Canarias, donde se celebraron los exámenes de matemáticas.

El profesor de la ULPGC señaló que, haciendo una comparativa con exámenes de otras regiones, como el de Castilla y León, una de las comunidades considerada entre las más "duras", no observa diferencias en cuanto a dificultad respecto a los exámenes de Canarias. Y respecto al polémico examen de Valencia, señala que tiene alguna pregunta complicada, "que parece más de física que de matemáticas", pero el resto son normales.

"Dentro de las matrices de especificaciones, es verdad que se pueden poner unos problemas más fáciles y otros más difíciles, y eso es lo que ha pasado con el famoso examen de Valencia. Hay un problema en particular que tiene una parte de física más que de matemáticas, pero es lo único", y subrayó que en matemáticas, no hay diferencias entre regiones, ni siquiera en cuanto al nivel de las preguntas. "No son ni más fáciles ni más difíciles, son muy parecidas. Tal es la cosa que aquí, en la reuniones de coordinación de la EBAU normalmente el problema que tenemos es que los profesores de matemáticas de los institutos siempre se nos quejan de que esta asignatura, tanto las de Ciencias Sociales como las Matemáticas II, siempre registran las notas más bajas de toda la selectividad ".

Angelo Santana achaca dichos resultados a dos cuestiones. La primera, que Canarias no se aleja de lo que se hace del resto de España, "no hay ninguna especificidad aquí distinta del resto"; y por otra parte, que las matemáticas tienen una dificultad intrínseca distinta a la de otras materias.

Asimismo, el profesor de Matemáticas de la ULPGC señala que hay que tener en cuenta la condición socioeconómica de cada localidad a la hora de hacer comparativas. "Es complicado decir que los exámenes son más difíciles en una región que en otra, porque detrás de un examen hay todo un entorno social, con problemáticas muy distintas. Los profesores de Universidad tenemos otra visión, a lo mejor nos gustaría que los alumnos viniesen mejor preparados, pero cuando hablas con los profesores de institutos, te das cuenta de que hay muchos problemas en los centros que no tienen que ver con las clases, problemas de disciplina, situados en entornos sociales deprimidos. Eso hay que tenerlo en cuenta también, hay toda una problemática social detrás que confunden luego con los niveles y es difícil de interpretar".

Respecto al alumnado, entre los que se examinaron ayer en el Campus de Tafira de la ULPGC, la gran mayoría calificaron el examen de matemáticas como "asequible", a pesar de que muchos iban con el "temor" de que les pasara lo mismo que en Valencia. "Han hablado tanto de eso que me temía lo peor, pero por suerte todo lo que salió lo hemos dado en clase", afirmaron los estudiantes.

Carlos García del IES Politécnico afrimó que "excepto algún ejercicio que me bloqueé, ha sido bastante mejor de lo que me esperaba. La ventaja es que llevamos todo el curso trabajando esto", indicó el alumno que quiere estudiar Ingeniería Eléctrica y parte con un 7.83 de media de Bachillerato.

Lucía Perera Bordes, del Colegio Teresiano, también es de la opinión de que el examen "no ha sido nada complicado", excepto el ejercicio de Geometría. "Yo creo que me he preparado bastante bien, y es un examen que está a nuestro alcance, pero no creo que sea porque es muy fácil, sino porque nos lo hemos preparado. Otra cosa es lo que pasó en Valencia que salió un ejercicio que ni siquiera habían dado en clase. Nosotros durante todo el curso trabajamos prácticamente para la EBAU. Yo creo que las comparaciones con otras comunidades no deberían darse, a lo mejor hay diferencias en otras asignaturas, pero en matemáticas lo dudo", indicó la joven que quiere estudiar Psicología y Logopedia.