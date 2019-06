Un catedrático avala los menús escolares ante la crítica de Chicote

"Puede que en algunos casos se haya fallado, pero decir que todos los comedores son fritanga y ketchup en Canarias no es verdad, realmente, hay colegios que están trabajando muy bien", destacó ayer el doctor Lluís Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras las críticas vertidas a los menús isleños durante la noche del miércoles en el programa televisivo ¿Te lo vas a comer?, presentado por Alberto Chicote del Olmo y emitido en La Sexta.

A su juicio, "es evidente que no podemos dejar que ningún colegio público haga lo que ha salido en el programa y tiene que haber un mayor control, ahora, me parece muy exagerado y tendencioso, buscando el extremo". Durante su visita al Archipiélago, el cocinero madrileño "fue a buscar donde se cometen las irregularidades más flagrantes, que no representa el conjunto de comedores escolares, pero inquieta que haya encontrado esos casos, es bastante grave", valoró el médico y profesor, también fundador de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación o de la organización Nutrición Sin Fronteras, antes de añadir que "desde la Dirección General de Salud Pública [del Gobierno de Canarias] no respondieron muy bien, pero les metió en una embolada, una encerrona".

Tras recordar su colaboración en algún programa televisivo de Chicote del Olmo, tanto asesoramiento en ensayos como participación en pantalla, Serra Majem calificó "un poquito extremo" al mediático cocinero en su análisis de los comedores isleños, grabado en febrero.

"Comen mejor que en casa"

Además, el catedrático de la ULPGC se extrañó, "sobradamente, de los ejemplos" mostrados en ¿Te lo vas a comer? tras analizar, personal y completamente, los menús escolares un decenio atrás.

"Antes de la crisis, a través de un convenio con fondos europeos entre la Consejería de Educación, la ULPGC y la Fundación Dieta Mediterránea [impulsora del reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010], que entonces presidía, nos encargamos de revisar todos los menús, alrededor de 600 al año, y la situación estaba perfecta, envidiable", apuntó Lluís Serra para defender la alimentación en los centros autonómicos, aunque matizó que la mayoría del alumnado en los colegios públicos almuerza en casa porque "los comedores siempre se utilizan desde una perspectiva social, también en verano, con criterios de situación económica, conciliación, familias monoparentales..." Aún así, "hemos observado en algún estudio que muchas veces los chicos que se quedan en el comedor se alimentan mejor que los que se van a casa, donde les suele esperar un plato en la nevera para calentar en el microondas; es decir, las cosas se pueden y se tienen que hacer mejor, por supuesto, pero en general se ha avanzado mucho, aunque alguna escuela no cumpla adecuadamente", insistió el doctor Serra antes de señalar a los "potajes y purés fantásticos" preparados en los colegios con cocina "como toda la vida, los niños comen de maravilla", sin obviar la corresponsabilidad familiar en la dieta.

Precisamente, desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias (Confapa) coincidieron con el catedrático de la ULPGC tanto al destacar el "formato efectista para generar audiencia" y la "tendenciosidad de los contenidos" del programa de Chicote como sorprenderse "por los ejemplos de falta de rigor y control en la prestación de este servicio esencial para el alumnado" difundidos por la cadena La Sexta. Según la entidad presidida por Josefa Méndez Verdú, "existen fallas en los distintos sistemas, pero también conocemos realidades en las que el servicio y su calidad no se ponen en duda y cumplen con los requisitos estipulados" por las consejerías de Educación y Sanidad, así que "no sería justo, por tanto, generalizar".

Tras extrañarse "negativamente que la producción del programa no haya contactado" con el colectivo representante de las familias con alumnos en la enseñanza pública, Confapa recordó en nota de prensa que la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en 2013 "redujo notablemente la capacidad" de decisión de los padres y madres en los consejos escolares, "meramente testimonial" en algunos centros. No obstante, la confederación constituyó a principios de año una comisión específica sobre alimentación, al tiempo que instó a la consejería a una reunión para debatir "nuevos modelos que potencien la excelencia nutricional así como la economía circular y ecológica" en los comedores.

Tras la emisión del último ¿Te lo vas a comer?, Confapa Canarias reclamó ayer un encuentro con el Gobierno autonómico "para analizar la situación y exigir las medidas correctoras oportunas que garanticen la calidad de los productos y el equilibrio nutricional".

Corrección y contratación centralizada

El director general en funciones de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, Jonathan Martín Fumero, garantizó que analizarán cualquier anomalía en los comedores, "ya sujetos a continuas inspecciones sanitarias" y "corregidos solo errores leves sobre la marcha durante los dos últimos años" en 477 centros con más de 80.000 comensales, al tiempo que adelantó un acuerdo para la contratación centralizada en los servicios de gestión indirecta (cáterin).