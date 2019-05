Huelga del personal de helicópteros medicalizados y de salvamento

La empresa concesionaria ha decidido reducir los salarios de los trabajadores hasta un 30%

Unos 50 pilotos y técnicos de los dos helicópteros medicalizados y los dos helicópteros y un avión de Salvamento Marítimo en Canarias, pertenecientes a la empresa Babcock, se pondrán en huelga a partir de este viernes y durante 27 jornadas más. Lo harán porque dicha entidad ha decidido rebajar los salarios de sus trabajadores entre un 13 y un 30%, según el concepto, sin que dicha determinación haya sido fruto de una negociación colectiva, como denuncia el comité de empresa.

Pero no solo se trata de una "drástica" rebaja salarial, que los coloca a la cola de Europa en retribución; también la empresa ha decidido de "forma unilateral" iniciar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, según constataron los sindicatos UGT y la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (Asetma). Según Antonio Vidal, secretario del comité de empresa, una reducción de este tipo podría generar que los sueldos se equiparasen a los que tenían en el año 2000, unos 1.300 euros al mes.

Todo ocurrió hace unos meses cuando la empresa denunció el convenio colectivo, provocando que se tuviera que volver a negociar su renovación. El comité de empresa afirma que se les impusieron estas condiciones sin negociación. De esta manera, tanto estos dos sindicatos como el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) se han unido para "llamar la atención sobre la enorme precarización a la que se está sometiendo a los profesionales". Sepla consideró la medida tomada por Babcock como "torpe e injusta", además de insistir en que desencadena "la consagración de la precarización del sector".

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), órgano de quien depende la activación de los dos helicópteros sanitarios pero que no tiene que ver con el conflicto laboral, explicó a este periódico que "se está trabajando para establecer unos servicios mínimos que garanticen el servicio urgente". También afirmó que, al año, los dos helicópteros hacen una media de 1.155 traslados, es decir, unas tres activaciones al día. No obstante, se debe recordar que, al tratarse de urgencias, la utilización de estos recursos no es homogéneo durante todo el año.

La huelga comenzará este viernes 17 de mayo para los técnicos de mantenimiento y se prolongará durante otros ocho días en este mes (20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de mayo). En junio se retomarán los paros otros 14 días (3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26 y 27) y en julio otros cuatro (1,2,3 y 4). Por tanto, habitualmente se realizarán estas jornadas reivindicativas de 24 horas de lunes a jueves.

En el caso de los pilotos, la huelga, a la que están llamados 330 pilotos de la compañía en toda España, tendrá lugar en dos grupos. Así, desde este sábado 18 de mayo hasta el jueves 23 se pondrá en huelga una parte de los pilotos y la otra lo hará desde este viernes 17 hasta el 30 de mayo. En esta huelga está garantizada el 100% de los servicios mínimos, tal y como informó Sepla, lo que "impedirá que se paralice este servicio".

Canarias será solo una de las comunidades afectadas. En toda España Babcock tiene contratos en servicios como salvamento marítimo, aduanas, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), sanitarios e incendios de campaña en la Comunidad Valenciana y Andalucía y también sanitarios en Madrid. Estos contratos han sido concedidos por el Ministerio de Interior, que es quien coordina la acción.

El SUC cuenta con dos aeronaves de estas características: una en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya base está ubicada en el aeropuerto Tenerife Sur y otra en el de Gran Canaria.

Los sindicatos recordaron que Babcock sufrió en el pasado mes de noviembre una escisión fruto de un posible brexit. Esto causó que la empresa concesionaria pasara a estar formada por Babcock MCS España, integrada por personal del área de operaciones, y Babcock MCS Fleet, integrada por personal de mantenimiento y estructura. Según cuentan los sindicatos en varios comunicados de prensa, la "ineficiencia" en la gestión de la empresa le ha generado pérdida de beneficios en los últimos ejercicios. Antonio Vidal afirmó que están abiertos a solucionar el problema y poder conseguir las mejores condiciones. "No nos cerramos en banda", insistió.

las claves

Escisión por el 'brexit'. Babcock, la empresa adjudicataria de este servicio, ha tenido que dividir su plantilla en dos empresas distintas, como consecuencia del futuro brexit.

Servicios mínimos. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) aún debe realizar la petición de servicios mínimos y que se le sea aceptada, pero pretende trabajar para que se pueda seguir garantizando este servicio urgente.

No solo en Canarias. La huelga va a afectar a varios servicios y comunidades autónomas. Concretamente a salvamento marítimo, aduanas y sanidad en Castilla La Mancha, sanidad e incendios en Valencia y Andalucía y sanidad en Madrid y las Islas.

Tres transportes al día. De media, los dos helicópteros medicalizados del SUC se trasladan unas tres veces al día. En un año, los traslados realizados ascienden a 1.155 según los datos recabados por el SUC.