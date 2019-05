Antonio Martinón: "Cuenten conmigo para lo que quieran"

"No tengo mucho más que decir, salvo desearle la mejor de las suertes a la nueva rectora porque la suya será la de toda la Universidad de La Laguna y los que estamos dentro de ella". Así se manifestó el hasta ahora rector de la ULL, Antonio Martinón Cejas, momentos antes de votar, sobre las dos de la tarde, en la facultad de Ciencias.

El aún rector dialogó con El Día desde su despacho y con una gripe que apenas le dejaba resquicio para mantenerse en pie.

No quería hacer en principio ningún diagnóstico pero reconoció finalmente que "una segunda vuelta es bastante probable".

"La que gane hoy (por ayer) o dentro de quince días -apuntó- contará con todo mi apoyo y estaré para lo que sea necesario y disponga. Así lo he hecho yo con los anteriores rectores con los que me he reunido para tener una visión histórica que me parece muy importante".

"La que resulte elegida -concluyó Martinón- tendrá clara su idea de universidad en la cabeza, y no soy nadie para darle consejos. Solo repetir que le deseo lo mejor y que, si quiere usar de lo que humildemente yo le pueda aportar, aquí me tiene, a su disposición".

Como resulta lógico, el rector, que pronto dejará su cargo, no quiso desvelar a quién apoyaría con su voto en estas elecciones a nueva rectora de la ULL.