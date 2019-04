El Cotarro

FIESTA DEMOCRÁTICA Y CIRCO DE PARTIDO

Hoy puede ser (y debe serlo) un gran día. Hoy celebramos lo que los demócratas y amantes de la libertad llamamos la "Fiesta de la Democracia", que cada cierto tiempo, baja de las nubes y pone a ras de tierra el "circo" de los distintos partidos políticos, que hemos vivido durante las últimas semanas (o meses). A lo largo del día de hoy, la ciudadanía tiene la palabra por medio del voto, y de todos nosotros, depende el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Debemos ir a votar, libre y responsablemente y luego, si quieren, nos vamos al circo genuino. No sé cómo se las han arreglado, pero, entre los permisos dados por el equipo de José Manuel Bermúdez (en Santa Cruz) y el de José Alberto Díaz (en La Laguna) hoy se puede disfrutar de ¡hasta tres! de los de verdad, montados a la vez en el área metropolitana.



CADA UNO HA MONTADO SU PROPIO CIRCO

En La Laguna, junto a la Plaza del Cristo, tenemos a la Compañía Havana que, con el nombre de "Circuba", se presenta como "El Circo Nacional de Cuba", que el pasado mes de enero tuvo el honor de actuar ante el mismísimo Papa Francisco. En Santa Cruz (en la explanada del puerto, frente a la Plaza de España) tenemos al "picante" circo "The Hole Zero" (para mayores de 16 años), que se presenta como "el principio de la saga más canalla de nuestro tiempo". Un nuevo espectáculo que mezcla club, circo, cabaret y el humor más delirante con un rollo muy diferente a los shows anteriores de "el agujero" y donde, quien vaya, podrá vivir una de las fiestas de la mítica discoteca Studio 54 de Nueva York, que fundara Steve Rubell, pero no una fiesta cualquiera, sino la nochevieja de 1979 a 1980. Y también en Santa Cruz (junto al intercambiador de guaguas) tenemos el circo más pequeñito y coqueto que he visto en mi vida. Se llama "Cirque de France" y va especialmente dirigido a los más menudos de la casa.



LA GASTRONOMÍA UNIÓ A LOS POLÍTICOS

Me paso ahora al sabroso espectáculo de la Gastronomía, que, una vez más ha unido a políticos de distintos partidos o cuyas relaciones no pasan por su mejor momento. Fue el pasado martes en territorio herreño, donde se presentó el 6º Salón Gastronómico de Canarias - GastroCanarias 2019 y en el que, precisamente, El Hierro será la "Isla Invitada" oficial. En un sencillo acto celebrado en el Mirador de La Peña, asistió la presidenta del cabildo, Belén Allende Riera, estuvieron invitados los alcaldes de los tres municipios herreños y, un año más (cosa que le honra) estuvo presente Carlos Alonso Rodríguez (presidente del Cabildo de Tenerife) que quiso corresponder así el gesto de su colega y amiga, Belén Allende, quien también en su momento tuvo el detalle de desplazarse a Tenerife para asistir, como máxima representante de la "Isla Invitada" a la presentación oficial del GastroCanarias 2019 en el cabildo tinerfeño.

TERMINARON JUNTOS, DÁNDOSE DE COMER

Últimamente y de forma lamentable (sobre todo durante las campañas electorales) estamos asistiendo a duros y amargos enfrentamientos entre políticos y entre partidos que, sin duda, alejan al electorado de la Política. Por contra, da gusto ver cómo la Gastronomía les une, les hace más humanos, más divertidos y más felices. Así se demostró el pasado martes tras la presentación del 6º Salón Gastronómico, donde el chef herreño Arabisén Quintero ofreció un "picoteo" a base de recetas elaboradas con productos de su isla. Durante el mismo tuve ocasión de sacar la foto que les pongo en rigurosa exclusiva y en la que pueden ver cómo Belén Allende da de comer a Carlos Alonso y, como dice el "enterado", a la viceversa. No hay más que verles las caritas para ver cómo une la buena gastronomía. Deberían todos compartir más a menudo mesa y mantel.



CÉSAR MANRIQUE, EN EL HOTEL BOTÁNICO

Permítanme que, cuando estamos celebrando el centenario de su nacimiento, el 24 de abril de 1919, hoy termine El Cotarro con un pequeño homenaje al querido y recordado artista lanzaroteño, César Manrique Cabrera, quién me honró con su amistad. Una vez, en una entrevista radiofónica que le hice en directo, emitida en la ya desaparecida RadioCadena Española en Canarias, César, se autodefinió como "un hombre del espacio" y me contó que, en el momento de su nacimiento, vino al mundo sin poder respirar. Al verle casi morado, la partera no dudó en lanzarlo hacia arriba (le aventaron al espacio, decía el) y que, del susto que se llevó al verse caer al vacío, comenzó a respirar. O sea, que "había caído y nacido desde el espacio". Hoy Canarias respira mejor (y más que debería hacerlo) gracias a la filosofía y las enseñanzas del gran César. Otro merecido homenaje es el que el empresario Wolfgang Kiessling, gran coleccionista de arte y especialmente de obras de artistas canarios, está tributando al irrepetible César Manrique en la entrada hotel Botánico del Puerto de la Cruz, que dirige Gustavo Escobar y que, en verdad, es un hotel-pinacoteca. Buena iniciativa de Wolfgang Kiessling, que hay que visitar.

josecarlosmarrero@elcotarro.com