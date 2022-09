La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife asistió esta semana a la Seatrade Cruise Med, principal foro de cruceros que se celebra en la región del Atlántico y el Mediterráneo, y en el que se dieron cita las más importantes compañías de cruceros del mundo, operadores y puertos. La cita más relevante de Europa, celebrada en Málaga del martes al jueves, volvió a suscitar el interés de los asistentes con un abanico de presentaciones y ponencias bajo el eje común de analizar los retos a los que se enfrenta la industria de cruceros. La Autoridad Portuaria fue con el reto de promocionar Santa Cruz de Tenerife como puerto base, afianzar la presencia de las navieras de lujo en los puertos de la provincia y captar naves de reciente construcción para posicionarlas en la zona atlántica.

La Seatrade Cruise Med, de carácter bianual, se ha retomado tras dos años de parón debido al Covid-19. Como ya es habitual, Puertos de Tenerife acudió bajo el paraguas de la firma Cruises Atlantic Islands (CAI), integrada también por Puertos de Las Palmas, Madeira y Cabo Verde. Con su presencia, Puertos de Tenerife pretende incrementar la actividad de puerto base en la instalación capitalina, operativa que por otro lado se retomará con fuerza a partir de septiembre con una destacada relación de buques que han elegido el puerto tinerfeño como instalación donde iniciar y concluir sus rutas por nuestra zona de influencia atlántica.

Reuniones de trabajo

La jefa de la Unidad Comercial de Puertos de Tenerife, Elisa Zamora, mantuvo diferentes encuentros al efecto, a los que sumaron reuniones de trabajo con delegados de navieras de lujo para impulsar su visita a los puertos de La Palma, La Gomera y La Estaca (El Hierro). En este caso son navieras que, por motivo de itinerarios ya establecidos, no han visitado aún las islas y entre las que hay que promocionar nuestro destino. Asimismo, ha sido línea de trabajo para Puertos de Tenerife poner en marcha una iniciativa que persigue captar a las navieras que hoy tienen buques en astillero para posicionarlos en la Macaronesia una vez botados y activos.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife cuenta actualmente con una previsión para el cierre de este año de 711 escalas de buques crucero, cifra que no obstante podría variar a expensas de cualquier cambio por parte de las navieras. De ese total, entre enero y agosto ya se habían registrado 361 escalas con 328.281 turistas, con lo que restan 350 hasta fin de año. Por puertos, está previsto que finales de año se hayan registrado 380 escalas en Santa Cruz de Tenerife, 207 en La Palma, 95 en La Gomera, 26 en el puerto herreño de La Estaca y tres en Los Cristianos. Dado que la capacidad máxima de los cruceros aún no está definida y cada naviera va progresivamente incrementándola en cada viaje, no resulta factible aún dar una cifra cerrada de previsiones de movimiento de pasajeros hasta fin de año.

‘MSC Magnífica’

Entre las primeras novedades de la temporada que ya arranca se encuentra la escala en el puerto de Tenerife, el próximo miércoles día 21, del MSC Magnífica, nave que partirá desde nuestro puerto para cubrir sus rutas semanales por su zona de influencia atlántica. El itinerario a cubrir le llevará desde Tenerife a Funchal (Madeira), Málaga (Costa del Sol), Marsella (Francia), Génova (Italia), Barcelona y Casablanca (Marruecos).

Declaraciones del presidente

Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, ha recordado que esta operativa «se traducirá en un incremento en la prestación de servicios como los propios de facturación de equipajes, aprovisionamiento o incluso bunkering, y supondrá un nuevo impulso para la actividad de la comunidad portuaria. Todo ello sin olvidar la posibilidad de ampliar en un futuro las escalas de sus buques al resto de instalaciones de la provincia».

Pero no solo el MSC Magnífica nos visitará este mes, pues entre el 18 y el 30 de septiembreya podremos disfrutar de otras grandes naves en el puerto tinerfeño, como el Anthem of the Seas, que atracara hoy domingo y el próximo día 30; el Ventura, que nos visitará el viernes 23, y el Celebrity Silhouette, un día después.