Santa Cruz de Tenerife anuncia sanciones y el rescate de los ‘parking’ que no bajen sus tarifas

El Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia que sancionará y rescatará las concesiones de los parking públicos del municipio cuyas empresas responsables no reduzcan las tarifas que cobran a los clientes. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien ya había anunciado, a través de ELDÍA, que el Consistorio estaba dispuesto a llevar este asunto ante los tribunales, aseguró ayer que «llegaremos hasta las últimas consecuencias» con los aparcamientos que no acaten las resoluciones municipales emitidas en el marco de la inspección que la Corporación ha llevado a cabo.

Tarife, que también indicó que «el Ayuntamiento no va a permitir que se siga tomando el pelo a los consumidores», realizó estas declaraciones durante la Comisión de Control celebrada este jueves y a raíz de una comparecencia solicitada por Unidas Podemos. El responsable de Servicios Públicos comunicó también que el Consistorio planea asumir, a través de Viviendas Municipales, «como ha hecho La Laguna con Muvisa», la gestión directa de algunos de los estacionamientos cuya concesión sea rescatada por «incumplimientos» o cuyo contrato finalice. «Es lo que podría ocurrir, por ejemplo, con el de la Plaza de España».

A raíz de la inspección llevada a cabo en siete parking públicos del municipio, es decir, con concesión administrativa, Servicios Públicos detectó «incumplimientos» relacionados con las tarifas, «pues todos cobran más de lo establecido en el contrato», y con el canon que las empresas deben abonar al Ayuntamiento. Los aparcamientos que fueron inspeccionados son los ubicados en el puente Serrador, Weyler, Tomé Cano, zona del Estadio, Ramón y Cajal, Puerto Escondido y plaza de España.

El Consistorio planea asumir la gestión, a través de Viviendas Municipales, de varios aparcamientos

Los técnicos municipales fueron emitiendo, por separado y en diferentes fechas, los informes para que «se corrijan los incumplimientos». Tarife explicó que todas las empresas han presentado alegaciones, las cuales se están estudiando en la actualidad. En breve, agregó, se conocerán las resoluciones definitivas «y si los parking no las acatan, actuaremos ya de manera contundente».

Los grupos políticos de la oposición (PSOE, UP y la edil de Cs Matilde Zambudio) denunciaron que el Ayuntamiento «haya tardado tanto tiempo en inspeccionar los estacionamientos y en actuar». «No entendemos por qué se ha permitido esta situación y que se haya cobrado más a los ciudadanos durante muchos años, sin haber hecho nada», apuntó el portavoz de UP, Ramón Trujillo.

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, indicó que los incrementos de las tarifas de los aparcamientos públicos «se viene denunciando desde hace muchísimos años» e instó al edil de Servicios Públicos a señalar a los responsables municipales «del descontrol y la caótica gestión que se ha llevado a cabo de los parking en Santa Cruz». «También se debería investigar por qué en algunos estacionamientos se puede pagar con tarjeta de crédito, como en Tomé Cano, y en otros no, como es el caso, por ejemplo, del Bulevar y del puente Serrador», agregó.

Por su parte, la portavoz de Cs, Matilde Zambudio, ironizó con que «no hay mejor chollo que firmar un contrato con el Consistorio capitalino, pues las empresas se pueden lucrar a costa de los ciudadanos incumpliendo las condiciones y el Ayuntamiento ni se inmuta». Aseguró que esta situación se conoce desde el año 2004 y, «a pesar de estar ya en 2022, no se ha actuado de manera contundente».

Ante las críticas, el edil de Servicios Públicos admitió que el Ayuntamiento tendría que haber ejercido un control «anual» de los parking, pero, aclaró, «yo no estaba aquí». «Estoy de acuerdo con que ha faltado vigilancia. Ahora soy yo el edil responsable del área y puedo asegurar que, si no se cumplen las resoluciones, si no se abonan las deudas del canon y, sobre todo, si no se bajan las tarifas, no solo interpondremos sanciones, sino que también rescataremos las concesiones», sentenció.

El primer informe se emitió en abril y corresponde al parking del puente Serrador. En este caso, la tarifa debe reducirse un 66%, pasando de los 1,96 euros por hora que se cobran en la actualidad a 1,18. En cuanto al canon, el Consistorio le reclama una deuda de 49.326 euros. El de la zona del Estadio debe bajar su tarifa un 16,6%, de 1,40 a 1,20 euros. Se reclama una deuda de 46.578 euros. El precio del aparcamiento de la plaza Weyler debe reducirse un 55,6%, pasando de 2,33 a 1,50 euros. El Consistorio reclama una deuda de 7.000 euros.

En el parking de Puerto Escondido debe aplicarse una rebaja del 54%, pasando de 1,95 a 1,26 euros. Este precio solo se cobra durante la primera hora. La tarifa en el resto de horas oscila entre los 1,30 y 1,35 euros, pero también es superior a la máxima permitida. Con respecto al canon, es el Ayuntamiento el que tiene que devolver unos 400 euros a la empresa.

En el de Ramón y Cajal, la tarifa debe bajar un 46,3%, pasando de 2,2 a 1,53 euros. El canon lo tiene al día. En Tomé Cano, el precio debe reducirse un 30%, pasando de 3,1 a 2,3 euros. El Consistorio le reclama una deuda de 38.710 euros. El último informe que se ha emitido, en junio, corresponde al estacionamiento de la plaza de España y en él se establece que la tarifa debe bajar un 38%, pasando de 2,1 a 1,5 euros. El Consistorio le reclama 20.640 euros.