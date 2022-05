Tenerife no espera a que llegue el verano...

Calor, el cielo despejado y un domingo. Son los ingredientes perfectos para meter la toalla en el bolso y correr hacia la playa. Y aunque aún no ha comenzado el verano, en Tenerife solo hace falta que los termómetros suban unos grados para que un domingo cualquiera se convierta en una refrescante jornada de playa. Ayer, las zonas de baño de la Isla se volvieron a llenar de visitantes. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, y a pesar del viento, el Ayuntamiento chicharrero tuvo que cerrar, durante horas, el acceso a Las Gaviotas, y en la playa de Las Teresitas, los conductores tuvieron que sufrir alguna que otra retención para poder aparcar.

En las piscinas del Parque Marítimo apenas quedaban hamacas libres y los más atrevidos disfrutaban del agua, a pesar de lo fría que estaba. «Hacía más de dos años que no me daba un baño en una piscina, ni en la playa. Con las restricciones por la pandemia del Covid no me apetecía, pues tenías que venir con mascarilla y manteniendo la distancia, lo que en muchas playas es imposible. Ahora ya todo se ha acabado y la verdad es que tenía ganas de darme un chapuzón. Y como el día está bueno, pues decidimos venirnos para acá», relata Carmen Abreu, vecina de Puerto de la Cruz.

Yarina González, que también estaba ayer domingo disfrutando de una jornada de playa en Santa Cruz, exclamó que «ya era hora que se pudiese venir a las zonas de baño sin la mascarilla». También celebró que «por fin haya llegado el buen tiempo para poder disfrutar del sol y de la playa».

Ésta aprovechó para comentar que en Santa Cruz hacen falta más playas «en condiciones». «Es una pena que la capital tenga pocas zonas de baño y, por eso, se masifican tan pronto las que existen. Y eso que aún no ha llegado el verano. Aquí en el centro haría falta alguna, algo deberían hacer», apuntó esta vecina de La Orotava.

Este año, el Consistorio, a través del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ha decidido adelantar el dispositivo especial del verano para reforzar la seguridad y el control en las playas de Santa Cruz. Éste, según fuentes del Ayuntamiento capitalino, se activará en breve. Dicho dispositivo consiste, sobre todo, en el incremento del número de agentes para vigilar las zonas de baño, los cuales contarán con la colaboración de Protección Civil y de la Unidad del Medio y Entorno Natural.

A través del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, que dirige la concejala Evelyn Alonso, de Cs, se insta a la población a acudir a las playas y zonas de baño del municipio en transporte público, y a estar pendiente, en el caso de que se decida acudir en vehículos privado, de la información que facilita el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el estado de ocupación de las playas, y control de accesos y aparcamientos, en la web municipal www.santacruzdetenerife.es.

Con respecto a Las Teresitas, el concejal responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, ha anunciado que la playa tendrá este año la nueva zona de estacionamiento. Ésta se habilitará en el terreno donde se encontraba el polémico e inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales, conocido como mamotreto, ubicado al inicio de Las Teresitas, y que fue derribado en 2017 por orden judicial. El presupuesto municipal necesario para convertir este suelo en un parking asciende a 390.000 euros. Servicios Públicos ha solicitado una modificación presupuestaria para poder ejecutar antes de 2023 dicho proyecto, que consiste, fundamentalmente, en el acondicionamiento y asfaltado del terreno.

Está previsto que en este espacio se habiliten 259 nuevas plazas de estacionamiento para coches; 29 para motocicletas y ciclomotores; siete para PMR (Personas de Movilidad Reducida); y una plaza reservada para vehículos de emergencia y para la Policía Local. Asimismo, este nuevo parking en superficie contará con cuatro módulos de seis plazas para bicicletas.

«Estas nuevas plazas de estacionamiento no solo le vendrán muy bien a la playa de Las Teresitas, sobre todo durante los meses de verano, sino también a todo el pueblo de San Andrés, a los vecinos y a los negocios que allí se encuentran», ha apuntado Tarife. Se trata de una actuación que ya se había anunciado en otras ocasiones, pero es ahora, según ha destacado el edil, cuando cuenta con prácticamente todos los informes sectoriales favorables.

Por otro lado, y según se indica desde el área de Medio Ambiente, el Ayuntamiento está a punto de adjudicar el nuevo contrato de Socorrismo para las playas de Santa Cruz de Tenerife, establecido en la actualidad con Cruz Roja. La previsión es que éste se ponga en marcha en verano. Con el nuevo servicio de Salvamento y Vigilancia del litoral del municipio, la Corporación local pretende cubrir más zonas de baño.

En concreto, a las playas que ya se vigilan, que son Las Teresitas, Las Gaviotas, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Benijo, se sumarían otras zonas de baño: Playa Chica, el frente de San Andrés y el muelle de Añaza. Estos tres espacios del litoral chicharrero tendrían por primera vez socorristas. Además, la previsión es que éstos vigilen dichas zonas de baño durante todo el día, en concreto, entre las 9:00 y las 20:00 horas, en temporada alta, es decir, durante los meses de junio y septiembre, y también en Semana Santa.

El anterior contrato, adjudicado a Cruz Roja, llegó a su fin el pasado 30 de junio, aunque éste se ha ido prorrogando mientras se tramita el nuevo servicio de Salvamento, que supondrá una inversión municipal de unos cuatro millones de euros, casi un millón más con respecto al presupuesto destinado hasta ahora. La licitación se produjo en octubre de 2021 y ya hay propuesta de adjudicación.