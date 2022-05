Santa Cruz baraja rehabilitar la fuente del monumento a Franco por 800.000 euros

Santa Cruz ya tiene proyecto para reparar la polémica fuente escultórica de Almeyda (Monumento a la Victoria), conocida popularmente como monumento a Franco, y ubicada entre la Rambla y la avenida de Anaga. Así lo anuncia el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), quien informa de que se han elaborado dos propuestas de intervención, «una en la que se mantiene la escultura del Ángel y otra en la que ésta desaparece». En ambos casos, la ejecución de las obras de rehabilitación de la fuente, que la convertirán en una «zona transitable», supondrán una inversión de 800.000 euros.

Carlos Tarife aclara que la decisión de que la fuente de Almeyda sea reparada, por parte del Consistorio chicharrero, «con o sin escultura» depende ahora del Gobierno de Canarias, pues «está obligado» a elaborar un catálogo de símbolos franquistas «a nivel regional, escuchando a los ayuntamientos, en el que se establezca qué elementos se deben retirar y cuáles hay que proteger».

«Santa Cruz ahora sí está preparada para reparar esta fuente y, de esta manera, recuperar una de las esquinas más bonitas de la capital, pues ya tenemos el proyecto. Solo falta que el Ejecutivo determine qué propuesta arquitectónica es la que este Ayuntamiento debe tener en cuenta, si rehabilitamos la fuente con o sin la escultura», manifiesta el también portavoz del PP en el Ayuntamiento. De momento, la posibilidad de que el Gobierno establezca que todo el conjunto, incluida la fuente, sea considerado un símbolo franquista y, por lo tanto, deba ser retirado, no ha sido contemplada por la Corporación local chicharrera.

Encargo a la empresa Ircare

A principios de año, el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento encargó a la empresa Ircare Canarias, por 13.000 euros, la elaboración de un estudio y la redacción de un proyecto para reparar la fuente de Almeyda. El Consistorio ya dispone de dichos documentos, por lo que el paso siguiente sería licitar la ejecución de los trabajos. «Sin embargo, debemos esperar a que el Gobierno apruebe el catálogo regional», insiste Carlos Tarife.

En el proyecto se describen los trabajos necesarios para «devolverle la utilidad a la fuente», como la sustitución de la instalación eléctrica e hidráulica, la incorporación de iluminación ornamental y la impermeabilización del vaso como adecuación del entorno. La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias presentó en el mes de febrero el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, en el que se establece, para cumplir la Ley de Memoria Histórica de Canarias, la retirada de unos 80 símbolos «ilegales» que aún existen en la capital, como monumentos, calles y menciones franquistas. Entre éstos se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga. Se trata de un documento que, a lo largo de 3.000 folios, «registra de forma exhaustiva y rigurosa los elementos de Santa Cruz que incumplen dicha ley». La investigación ha estado liderada por la catedrática de Historia, Maisa Navarro, junto a los doctores expertos Ricardo Guerra Palmero y Yolanda Peralta Sierra.

El catálogo debe ser aprobado por la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes, tras ser informado por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica. Precisamente, ésta, en la actualidad, se encuentra analizando la propuesta de catálogo de vestigios franquistas existentes en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, desde el Ayuntamiento chicharrero se ha instado al Gobierno de Canarias a que elabore un catálogo regional, «porque así lo establece la ley, no solo del municipio de Santa Cruz».

En este sentido, el concejal de Servicios Públicos exige al Ejecutivo que «abandone la incertidumbre» y que «elabore ya el documento a nivel regional». «La Comunidad Autónoma debe ponerse las pilas en este asunto, pues los chicharreros se merecen ya recuperar una de las mejores fuentes que tiene la ciudad». Recalca que el Consistorio dispone de dos propuestas para rehabilitar este espacio, «con o sin monumento, pero el Ejecutivo debe decir ya qué tenemos que hacer». «Esto se está retrasando demasiado y no queremos que se siga señalando a Santa Cruz como un municipio que no quiere cumplir la Ley de Memoria Histórica, porque no es así».

Apunta que «la pelota está en el tejado del Gobierno y debe elaborar un documento en consenso con los municipios». «Nosotros queremos dar una solución definitiva a uno de los elementos más polémicos que hay en la ciudad, poniendo en valor una de las mayores y mejores esquinas que hay en Santa Cruz. Solo falta que la Comunidad Autónoma nos diga cómo tenemos que hacerlo, si reparar la fuente con o sin monumento», concluye el edil.

A la izquierda, infografía del proyecto de rehabilitación de la fuente del monumento a Franco sin la escultura del Ángel. Debajo, el mismo proyecto pero con la opción que incluye la escultura realizada para exaltar al dictador.