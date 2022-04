El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en Santa Cruz denuncia que el Ayuntamiento «ha despilfarrado» 181.000 euros en placas fotovoltaicas que «no se han conectado». El portavoz de UP, Ramón Trujillo, asegura que de nueve instalaciones de autoconsumo, construidas para proporcionar electricidad de origen renovable, «el 77% no funciona ni ha funcionado nunca». «Y tampoco se sabe si lo harán o cuándo y con qué costes añadidos, tras años de abandono, desde 2015 en el caso de las instaladas en las oficinas municipales de Ofra» añade.

Trujillo afirma que esas instalaciones, «en su momento publicitadas por el equipo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) como expresión de su compromiso con las energías renovables, se están deteriorando a la intemperie, sin mantenimiento, y acortando irremediablemente su vida útil». Tal es el caso, indica, de las instalaciones fotovoltaicas de los centros de enseñanza infantil y primaria de Tomé Cano, El Draguillo y Las Delicias.