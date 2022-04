Vecinos de Chamorga denuncian la ocupación de suelo público por parte de un particular

Vecinos del caserío de Chamorga, en el Macizo de Anaga, se han puesto en contacto con este periódico para comunicar su indignación por lo que consideran la ocupación de un suelo público de parte de un particular que, además, aseguran que no es la primera vez que incurre en este tipo de actuaciones.

Según los residentes en la zona, hace poco más de un año un particular adquirió una casa que se localiza en la curva cercana a la ermita de la Purísima. En las últimas cuatro semanas el nuevo dueño ha instalado unas vallas e incluso ha acotado el espacio donde se localizan los enganches tanto de la luz como del alumbrado público, siempre según la versión de los residentes.

Fuentes municipales han confirmado que el propietario ha solicitado permiso para proceder al vallado, si bien no se tiene constancia de la resolución favorable de este expedientes.

Desde el entorno de la Iglesia aseguran que los terrenos que aparecen acotados en las últimas semanas fueron propiedad del Obispado de Tenerife y fueron cedidos al ayuntamiento para que se habilitara en la zona unos aparcamientos.

Los vecinos que alertaron de la situación no salen de su asombro porque "una persona, encima de fuera de Chamorga, intente quedarse con lo que no es suyo", para asegurar que la propiedad llegaba "hasta donde baja la pared de la casa", o sea hasta la fachada, sin que tuviera posibilidad de ocupar los aparcamientos que aparecen dentro del cerco que delimitado con un cartel en el que se lee: "Propiedad privada. Prohibido el paso. No aparcar".

Desde el Distrito de Anaga se están realizando todas las averiguaciones posibles para aclarar los hechos, explican, después de confirmar que los residentes de Chamorga les han comunicado su malestar y estupefacción por lo que consideran una apropiación de suelo público.

Un portavoz de la Iglesia diocesana explicó que esta misma mañana está en gestiones en la oficina de Catastro para aportar la documentación necesaria que acredita que la propiedad ocupada es de titularidad del Obispado.

Los residentes reconocen que el malestar surgió después de que se impidiera aparcar junto a la carretera en los aparcamientos que en su día se habilitaron en suelo de la iglesia, y recuerdan que esta situación no es nueva, pues años atrás también ocurrió un conflicto similar con el mismo propietario que construyó unas casas rurales también en Chamorga.

Los vecinos temen que, dada la relación que esta persona tuvo con el equipo de gobierno en el mandato anterior, no se aclare la titularidad de la parcela que insisten que es pública, si bien desde la Iglesia se insiste en que aportarán toda la documentación para solicitar que se revierta y acreditar que no ha habido cambios en la propiedad.

Desde el Distrito de Anaga se asegura que existe la solicitud de vallado pero no hay permiso concedido aunque se haya perimetrado la zona.