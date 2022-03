"Un mal relleno", causa del socavón en Tres de Mayo

En unos cuatro días, es decir, esta misma semana, los operarios municipales "cerrarán" el socavón que se formó en la acera de la avenida Tres de Mayo, junto al centro comercial Nivaria, el pasado 21 de marzo. Así lo ha informado este martes, 29 de marzo, el concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, del PP, quien señala que "parece que la causa del hundimiento de la acera es el mal relleno de la misma".

El edil indica que, tras las inspecciones llevadas a cabo por parte de los técnicos municipales, a través de la zanja que se abrió en la zona, se ha descartado que el socavón haya sido producido por la rotura de una tubería y la filtración de agua. Asimismo, apunta Tarife, también se ha descartado que hubiese daños estructurales en el edificio, "por lo que ya solo queda una última opción, que el hundimiento haya sido causado por la mala compactación del relleno de la acera que se hizo en su momento".

El concejal de Servicios Públicos destaca la "rapidez con la que se han llevado a cabo los trabajos" e insiste en que "en unos pocos días la acera volverá a su estado original". "Ahora se está compactando el suelo para proceder a cerrar definitivamente la acera", comenta Tarife. Éste añade que, a continuación, una vez que el socavón haya desaparecido, se realizarán catas en diferentes puntos de la manzana que rodea el edificio, con el fin "de comprobar que no exista ese mal relleno en otros lugares".

"Confío en que, tras las catas, se concluya que no existe ningún otro problema alrededor del inmueble, para que así tanto los vecinos como los negocios de la zona recuperen la tranquilidad y la normalidad que se merecen", manifiesta el también portavoz del PP en el Ayuntamiento chicharrero.

Este insiste en que se ha descubierto que "el terreno colocado debajo de la acera no estaba bien compactado, por lo que el relleno no fue el correcto". "Esto provoca que dicho relleno se vaya sedimentando poco a poco, genere un vacío y se abra un socavón. Lo que quiero dejar claro es que el motivo no ha sido la rotura de una tubería, que suele ser la causa más habitual, pues el agua se filtra. Y el hundimiento tampoco tiene que ver con el edificio, porque se ha revisado por dentro y la estructura está perfecta", asevera Tarife.

El concejal asegura que "ahora sí se está haciendo bien, se está colocando el relleno adecuado, para que esto no vuelva a ocurrir". Por último, Tarife aprovechó para resaltar la labor desarrollada tanto por el personal de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) como por los técnicos municipales y por los Bomberos.