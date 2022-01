Los taxistas de Santa Cruz mantienen la manifestación para el viernes en la Rambla

Los taxistas de Santa Cruz mantienen la manifestación anunciada para este viernes, 21 de enero, en la Rambla. Además, y según lo indica Miguel Ojeda, presidente de la asociación mayoritaria del sector, Élite Taxi, la caravana de vehículos se repetirá todos los viernes. A pesar de que en la Mesa del Taxi celebrada este miércoles se acordó disminuir la flota activa diaria al 50%, por lo que habrá menos vehículos en la calle, y el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), recordó que el Ayuntamiento "ya ha encargado un estudio sobre la ratio de licencias en la ciudad", los taxistas no han descovocado la concentración. Estos consideran, en relación al estudio de la ratio, que "lo único que se ha hecho es pedir presupuestos a las empresas, por lo que aún no se está redactando". Asimismo, apuntan que se manifiestan para denunciar, principalmente, "la toma de decisiones por parte de la administración de manera unilateral, sin contar con el sector de Auto Taxi de Santa Cruz".

En concreto, la caravana de vehículos, que ya cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno, recorrerá la Rambla de Santa Cruz, en el tramo comprendido entre el Hotel Mencey y la Plaza de Toros, con un circuito que durará dos horas, entre las 12:00 y las 14:00 horas. "Nos han dicho que ya está encargado el estudio sobre la ratio de licencias, pero esto no es así, pues tan solo se ha solicitado información sobre lo que este puede costar", indica el presidente de Élite Taxi, quien denuncia que en la capital sigue existiendo un exceso de licencias. Con respecto a que finalmente, y a propuesta "nuestra", se haya decidido dismininuir el número diario de vehículos en la capital al 50%, los taxistas señalan que han sido varias las ocasiones en las que dicha disminuición se ha solicitado y, sin embargo, el Consistorio "ha tomado decisiones unilaterales". Además, apunta Ojeda, "hasta que no lo veamos, no nos lo vamos a creer".

El presidente de Élite Taxi comenta que también se ha pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz que, "aunque aún no se haya realizado el estudio de la ratio ni haya dinero presupuestado", busque "donde sea un millón de euros para retirar licencias de los taxistas que se jubilan".

El concejal de Servicios Públicos insiste en que ya desde la semana pasada se ha encargado a los técnicos municipales la contratación del estudio de la ratio de licencias en la ciudad, con el obejtivo de renovar el que data del año 2015. "Este debe adaptarse a la nueva realidad, como es la aparición de nuevos vehículos de movilidad en la ciudad, como patinetes, motos y coches de alquiler o compartidos". Díaz Guerra prevé que el estudio estará listo antes del verano. Aprovechó para ercordar que el estudio de 2015 originó que se inviertieran "millones de euros en retirar licencias".

Sobre la disminución de la flota diaria al 50% por la pandemia del Covid 19, a partir del lunes, y alternando los días las pares con las impoares, el edil indicó que "este tipo de decisiones necesitan una motivación técnica y económica, ya que si no se corre el riesgo de que los decretos sean anulados por terceros, por lo que nos mantendremos en esta situación de manera transitoria hasta que la situación epidemiológica y económica sea favorable".

Otro de los aspectos tratados en la Mesa del Taxi fue el de la conversión de taxis de cinco a siete plazas. Díaz Guerra puntualizó que "no se ha dado ninguna nueva licencia para taxis, sino que el Ayuntamiento ha concedido autorización a dos vehículos para que pasen de cinco a siete ocupantes, lo cual favorece a las familias numerosas que hasta ahora se veían obligadas a coger dos taxis para sus desplazamientos". Ante la acusación de ocultar ese hecho, el concejal manifestó que "se debatió en la Mesa del Taxi y se publicó al día siguiente".

El edil de Servicios Públicos insistió en que "los acuerdos y las negociaciones que afectan al sector se debaten y adoptan en la Mesa del Taxi y no por otros canales". "Este es el modo acordado y el que aporta todas las garantías al sector".

En virtud del acuerdo alcanzado este miércoles, el Ayuntamiento considera que "carece de sentido mantener las protestas convocadas para este viernes, pues ha quedado acreditado en la reunión que se están cumpliendo los compromisos acordados entre ambas partes, así como el calendario consensuado en anteriores reuniones". El concejal de Servicios Públicos apunta que "esta manifestación generaría, según el informe de tráfico elaborado a tal efecto, un importante colapso en la zona en la que está previsto realizarse de manera continua (Ramblas de Santa Cruz, entre las calles Dr. José Naveiras y Costa y Grijabla)".

En dicha zona, según señala el informe, y por el horario previsto, se verían afectados tanto los centros escolares existentes, como centros de trabajo, hospitales y centros sanitarios. "En concreto, el colapso generado en los entornos de los centros educativos podría generar aglomeraciones de alumnos y padres, siendo una recomendación sanitaria evitar precisamente esta circunstancia. En la zona elegida hay dos hospitales, y además esta protesta podría afectar al tiempo de respuesta de los vehículos policiales, bomberos o ambulancias ante una eventual emergencia", se señala desde el Ayuntamiento.