El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emitido el decreto con el que se pone fin a las autorizaciones exprés para instalar terrazas en las aceras y calzadas de la ciudad. En este se establece que dichos permisos se extinguirán el 18 de octubre, fecha a partir de la cual deberán retirarse de la calle las mesas y sillas que hayan sido instaladas con autorizaciones exprés. Únicamente podrán quedarse las terrazas de aquellos establecimientos, ya sean bares, terrazas o restaurantes, que hayan tramitado una licencia definitiva, de ocupación permanente, en el Consistorio capitalino, a través del área de Servicios Públicos.

El decreto emitido este lunes declara extinguida la autorización excepcional y provisional del dominio público con mesas y sillas aprobada el pasado 18 de diciembre de 2020, "con efectos a partir de la retirada efectiva por los servicios municipales de los elementos de protección instalados en la vía pública", proceso que se iniciará el próximo 18 de octubre.

En el decreto se alude a que "se procederá a la retirada de la totalidad de los elementos de protección (vallas y barreras) instalados en aceras y calzadas destinados a delimitar el espacio reservado para las terrazas provisionales" y se anuncia que esta medida se llevará a cabo de forma progresiva, y por zonas, a partir del 18 de octubre, conforme al programa que se publicará en la web municipal.

Por ello, la Corporación local insta a los titulares de los establecimientos objeto de autorización excepcional de ocupación de dominio público con mesas y sillas que deseen disponer con carácter permanente de la ocupación del dominio público, y que no lo hayan solicitado previamente, a dirigirse al Ayuntamiento con el fin de solicitar la preceptiva autorización. Dicho procedimiento ordinario está previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife, toda vez que, una vez sea retirada la terraza, perderá su derecho excepcional a la ocupación de la vía pública.

En el decreto se advierte de que una vez sean retiradas las barreras y elementos de protección que delimitan las terrazas excepcionales, no se podrá ocupar el dominio público, hasta tanto se haya obtenido, en su caso, la preceptiva autorización de ocupación del mismo con mesas y sillas, a través del procedimiento ordinario previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife.

Alrededor de 160 terrazas exprés, de las casi un centenar están ocupando plazas de estacionamiento y el resto, aceras, serán retiradas en un plazo aproximado de dos semanas, que será lo que se tarde, a partir del próximo día 18, en el desmantelamiento de las medidas de protección y vallas. Desde el Consistorio se aclara que no será necesario que los propietarios de las mismas las retiren (las vallas), por lo que "podrán permanecer con toda la legalidad hasta que sean desmontadas por operarios del Servicios Públicos". De las más de 215 terrazas exprés que se instalaron en su momento, 103 han solicitado la licencia, de las que 56 ya están autorizadas y otras 47 se encuentran en fase de trámite. Un total de 81 ocupan plazas de aparcamientos y 22 están en las aceras.

La retirada de las vallas por parte del Consistorio tardará unas dos semanas y se realizará por zonas

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha apuntado que la permanencia de mesas y sillas en las aceras y calzadas del municipio, a través de permisos exprés, ya no se justifica, pues no se prevé el cierre de los aforos interiores de los locales. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado esta decisión -tal y como lo adelantó EL DÍA a mediados de septiembre, anunciando que las autorizaciones exprés finalizarían en octubre- a raíz del decreto ley anticovid del Gobierno canario, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 6 de septiembre, el cual «en ningún caso prevé el cierre total de los interiores de los negocios, que fue lo que llevó a esta Corporación a autorizar las terrazas exprés». Además, ha indicado Bermúdez, «se ha detectado que se están utilizando, no para sustituir aforos, sino para ampliarlos».

En diciembre de 2020, y debido a las restricciones establecidas en aquel entonces por el Ejecutivo canario en el interior de los establecimientos para evitar los contagios por coronavirus Covid 19, que implicaban que muchos negocios no pudiesen atender a sus clientes por no contar con terrazas, el Ayuntamiento de la capital acordó conceder permisos exprés para que los bares, cafeterías y restaurantes del municipio, de los cinco distritos, pudieran ocupar la vía pública, aceras y plazas de aparcamientos en las calzadas, con mesas y sillas, siempre y cuando la instalación no implicase un riesgo para la ciudadanía ni para el tráfico.

La Corporación local estableció que dicho permiso excepcional se mantendría hasta el 9 de mayo, día en el que el Gobierno central pondría fin al estado de alarma. Sin embargo, sucedido esto, el Consistorio de Santa Cruz decidió alargar el plazo de la medida, pues en Tenerife se mantuvieron las restricciones relacionadas con el sector de la restauración. Eso sí, desde el Ayuntamiento se insto a los empresarios que quisieran mantener estas nuevas terrazas en la vía pública a solicitar una licencia definitiva, que sería concedida en el caso de que se cumpliesen determinados requisitos, relacionados sobre todo con la seguridad y con la estética. La situación ha mejorado y ya no se prevé más restricciones en el interior de los locales, por lo que la capital ha decido dar por extinguidas las autorizaciones exprés. El edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, ha manifestado que los establecimientos han tenido tiempo suficiente, «unos nueves meses», para solicitar la licencia de ocupación permanente.