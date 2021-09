La atención de los alumnos del Hermano Pedro, en riesgo por la falta de enfermeros

Al Centro Hermano Pedro, de cuya gestión se encarga la Consejería de Educación del Ejecutivo canario, acuden unos 140 niños, de los que 110 tienen plaza solo en el colegio y 32 utilizan también este recurso como residencia de lunes a viernes. Según explica la directora de la residencia, se trata de menores con discapacidades y con «patologías complicadas» que requieren de una atención especial, «por lo que es imprescindible contar con personal de enfermería».

«Sin solución»

«Cuando la gestión correspondía al Cabildo de Tenerife, atendíamos a más de 400 niños y contábamos con personal de todas las especialidades. Al transferirse la competencia al Gobierno canario, y en concreto a la Consejería de Educación, la mitad de la plantilla desapareció. Pero es que desde el año pasado también nos quedamos sin enfermeros para los turnos de tarde y noche, por lo que algunos niños no pudieron quedarse. Lo mismo está ocurriendo en este curso porque no se ha buscado una solución. Tenemos tres menores con patologías muy complicadas, uno con alimentación enteral (por sondas), otra con diabetes y uno con crisis epilépticas, cuya atención nos resulta imposible sin enfermeros. Los padres también están desesperados. Con respecto al resto de niños que duermen aquí, es un riesgo que no cuenten con profesional cualificado», apunta Cecilia Jorge.

La directora de la residencia del Centro de Educación Especial Hermano Pedro propone al Gobierno de Canarias que la gestión se transfiera desde la Consejería de Educación a la de Sanidad, «porque necesitamos una solución urgente». «Yo creo que no estamos pidiendo demasiado y se trata de un centro público. Estamos hablando de dos enfermeros más, uno para el turno de tarde y otro para la noche. Nos dicen que no hay gente, pero no podemos seguir en esta situación», manifiesta la directora del citado recurso.