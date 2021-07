El secretario general de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, denuncia el cinismo de Patricia Hernández “que va a una manifestación para denunciar el estado del puente de San Andrés, a sabiendas de que cuando entró a la Alcaldía, y tras un año perdido para Anaga y para el propio puente de San Andrés, ya conocía el informe sobre el estado de esta infraestructura y las recomendaciones de los técnicos que lo elaboraron y no hizo absolutamente nada” y añade “por lo que no puede hacer como si no conociera su estado actual”.

“Es más -añade Cabello- quien se ha vestido el mono de trabajo y se ha puesto sobre el asunto es la actual corporación, que hemos tenido que buscar soluciones a una situación que no es nada sencilla, porque lleva aparejada decisiones restrictivas de la movilidad para garantizar la seguridad de las personas” y sostiene que “es una desfachatez del PSOE, Unidas Podemos y Zambudio acudir a una manifestación por un puente que cuando ellos estaban al frente del Ayuntamiento ni siquiera visitaron y menos se ocuparon, pero que en la actualidad está en vías de solución”.

“Todo nuestro respeto a los vecinos de Anaga con el compromiso de mejorar su calidad de vida y su derecho a manifestarse -afirma -, pero todo nuestro rechazo al intento de manipulación política de unos partidos que cuando gobernaron no hicieron nada, absolutamente nada en todo un año y un mes por solucionar las deficiencias que ya conocían” y añade “los mismos que se opusieron a la urbanización Valle de Las Huertas, que tenía previsto construir dos puentes con dinero privado y que hubiera permitido disponer de alternativas de comunicación entre San Andrés y el macizo de Anaga”.

“En lugar de situarse en el lado de las soluciones -precisa Cabello-, la oposición se dedica a lanzar infundios, mentiras e imprecisiones contra el equipo de gobierno local, que es quien está ocupándose de arreglar el puente, ampliando el presupuesto para que tras su reforma pueda pasar el transporte público y las emergencias” y sostiene que “mientras tanto, con las soluciones posibles, las reales, con el acceso de hasta 10 toneladas del puente militar, e informando a los vecinos, a todos, de lo que se está haciendo”.

Por su parte, “la comunicación permanente con los vecinos -afirma Alfonso Cabello- ha estado vigente desde el primer momento, en tres reuniones que se han celebrado hasta el momento, dos de ellas con la presencia del alcalde, en la que se ha informado de los pormenores de la actuación prevista, con plazos y alternativas” y finaliza con el anuncio realizado por José Manuel Bermúdez del “inmediato inicio del estudio para la construcción de un segundo puente, siempre dentro de la legalidad que permita el PGO”, que dé seguridad a las comunicaciones con Anaga.

“Por ello -resume- llama la atención que los anteriores responsables municipales actúen como si no supieran nada y, lejos de la lealtad institucional, en un problema de calado como es este se sitúen en la bronca política” y finaliza añadiendo que “lo que vuelve a delatarlos por su incapacidad gestora, como demostraron en el año perdido para Anaga y el puente de San Andrés” y remata afirmando “un año y un mes en el que para ellos no hubo otra cosa que las fotos, la publicidad propia y la escasez de trabajo en favor de los intereses de los vecinos de los diferente pueblos, barrios y caseríos de Santa Cruz”