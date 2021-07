Naara Hernández (Santa Cruz, 1984) vuelve a escribir a una murga de la capital, donde nació y engrandeció el Carnaval con Triquikonas. Primero, como componente de Triqui-Traquitos, en la época en la que Javi Lemus, el director que la acaba de fichar para Zeta-Zetas, militaba en Pita-Pitos.

¿Cuándo comienza en murgas?

Mi primer año fue en 1991, en Triqui-Traquitos; iba con mis primas pero como era muy pequeña no salí ese año sino en 1992.

¿Ya estaba en Triqui-Traquitos Yerai Lorenzo, con quien luego formara tándem?

En esa época ya estaba en Triqui-Traquitos Yerai Lorenzo.

¿Hizo alguna letra en murgas infantiles?

Escribí algún tema, pero en realidad era Yerai quien lo hacía y yo aportaba idea. Estuve en Triqui-Traquitos desde 1991 a 2002, y luego me incorporé a las filas de Las Que Faltaban. Salí con ellas dos años y luego me tome uno de descanso hasta que se fundaron las Triquinenas, que antes de estrenarse pasaron a llamarse Triquikonas; entre las fundadoras, Yurena Delgado La Negra, Esther Caravallo, Almudena Domínguez, Fany y el propio Yerai, que formalizó su creación. Se crea en 2005 y nos estrenamos en 2006.

¿Cuándo comenzó a escribir en Triquikonas?

En los primeros años escribió Chalo Caraballo, también hizo algo Josué González, de Tiralenguas; Marco González, de Triqui... En el segundo año La Negra, Yerai y yo hicimos el tema de La Fea; y empezamos a hacer todo el repertorio el primer año que pasamos a final, en 2009, cuando hicimos Las Obreras, entre otras.

¿Por qué se atrevió a dar el paso y escribir letras?

Porque por allí pasaba todo dios y dijimos: ¿por qué no escribir nosotros?. Yo no era de las que escribía, sino que me dedicaba a decir lo que no iba a funcionar. Yerai siempre me decía: vale, puedes decir qué va a funcionar, y a partir de ahí empecé a escribir estrofas poco a poco hasta hoy. Me encanta crear.

¿Y quién impulsó el estilo de cantar hablando?

Nosotras, pero porque tiene mucho juego, aunque a algunos no le guste.

Más que no gustar, tal vez es porque es un chicle que han estirado hasta el infinito.

Es un recurso que da muchas posibilidades. Si me piden que escriba un tema de humor, seguro que algo hablado va a tener, porque me gusta; forma parte de un teatro. Parece fácil, pero no lo es: imagina a cien personas haciéndolo a la vez. Me gusta ensayarlo; cuestión de gustos.

¿Cuánto tiempo estuvo en Triquikonas?

Trece años, desde su fundación, en 2005, hasta el 2018, cuando participé por ultima vez.

Luego se incorpora en Trinkosos, del Norte, y vuelve ahora a Santa Cruz con Zeta-Zetas.

Nadie me ha dicho que vaya a hacer el repertorio o a instalar el humor en Zeta-Zetas... Imagínate yo moviendo el pelo a Santi Martel (otro letrista de Zeta-Zetas y uno de los componentes más carismáticos). (Se ríe). No es mi cometido.

¿Qué va a hacer en Zeta-Zetas entonces?

Pregúntale a Javi Lemus (se ríe), ya le he preguntado: ¿qué te puedo aportar si tú lo has ganado todo, hasta en Madrid?. Pero lo hablamos y me sumé al proyecto.

Y usted se distingue por el humor.

Me gusta hacer más humor, pero Zeta-Zetas no es una murga de humor; es una murga de espectáculo.

Pero en el espectáculo tiene cabida su estilo.

Algo verán Javi Lemus y Santi Martel en sus locuras que yo pueda ayudar.

Seguro que en conversaciones de Carnaval habrán compartido muchas ideas.

Seguro, pero igual a ellos se les ha ocurrido dónde puedo aportar yo en sus letras. Nos suelen llamar a Yerai y a mi juntos, porque escribimos juntos, y nos piden implantar el humor, como ocurrió con Trinkosos, pero este no es el caso de Zeta-Zetas. Vengo a colaborar en el estilo de Zeta-Zetas, y orgullosísima, es un privilegio a parte de la amistad. Hace ya tres años que no piso Santa Cruz.

Había dicho que no tenía previsto volver a Santa Cruz.

No pensaba pisar el escenario de Santa Cruz hasta que no lo hiciera con Trinkosos. No vengo a implantar mi estilo en Zeta-Zetas, vengo a colaborar y prestar una mano amiga.

¿Va a ir en competencia directa de Triquikonas?

La murga Triquikonas y su estilo siempre va a ser el que más me guste porque yo formo parte de esa historia en el Carnaval porque me encanta crear. Siempre dije que no quería volver a Santa Cruz; el tiempo pasa y todo el mundo hace su vida, también lo ha hecho Triquikonas sin mí. ¿Por qué yo no puedo colaborar con otra murga haciendo algo que me gusta, como es crear locuras?, y más si es con amigos.

¿Y Trinkosos?

Sigo teniendo mi foco en Trinkosos, murga a la que Yerai y yo le hacemos el repertorio, donde vamos a ensayar... y este año voy a probar con una comparsa.

¿En el baile? ¿La parranda?

En el baile de Tropicana de Candelaria.

¿Y cómo se va a organizar entre las murgas y la comparsa?

Todo es organizarse y yo soy una novelera; las murgas no sé cómo van a ensayar con el tema del Covid. ¿Quién te dice que el proyecto de Zeta-Zetas es para este año? Igual es para el próximo; todavía no se sabe nada del Carnaval 2022, si hay...

¿Ha escrito algo para Trinkosos?

Yerai y yo estamos escribiendo hace ya tiempo. Si Santa Cruz quiere que haya concurso, hay que ensayar, y son necesarios locales con garantías para poder reunir a los componentes; supongo que ya han pensado en eso. Al principio de verano veía todo positivo.

¿Es partidaria de un concurso con un tema en fase y otro en final?

No me he parado a pensarlo porque lo que en junio había una situación y ahora ves cómo están los casos y temes si habrá tiempo para montar dos canciones. No es un problema de garantizar la seguridad para el público, sino porque los grupos necesitan tiempo para poder ensayar.